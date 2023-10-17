إيمي سمير غانم تتحدث لأول مرة عن حياتها بعد فقدان والديها: «لسه بفوق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترة صعبة عاشتها الفنانة إيمي سمير غانم بعدما فقدت والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز واحدًا تلو الآخر، فقدت معه القدرة على التواصل مع الآخرين على مدار عامين، وفضّلت عدم الظهور الإعلامي أو الإدلاء بأي تصريحات تخص أسرتها، ما أثار حولها الشائعات بين الانفصال والاعتزال وغيرها.

إيمي سمير غانم تكشف كواليس حياتها بعد فقدان والديها

إيمي سمير غانم في تصريحات تليفزيونية، تحدّثت لأول مرة عن كواليس حياتها بعد فقدان والديها، إذ ظلت نحو عامين في حالة صمت تأثرًا برحيلهما، ولا تزال تعاني من هذه الفترة حتى الآن، إلا أنّها بدأت في تجاوزها شيئًا فـ شيئًا خاصة مع وصية والديها لها ولشقيقتها دنيا سمير غانم بالاستمرارية في العمل: «هم كانو بيحبوا أوي أننا نشتغل بشكل مش عادي، لكن اللي قعدني فترة كورونا وبعدين أحداثهم كانت صعبة وبعدين حملت وخلفت، فـ خدت 4 أو 5 سنين غصب عني، وأنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل، وهم بيحبوا يكونو مبسوطين، فـ دنيا حاليًا بدأت وأنا إن شاء الله هشتغل قريب».

وتقول إيمي سمير غانم إنّها حصلت على حب الجمهور بسبب حبهم في الأساس للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، في حين أنّها وشقيقتتها «دنيا» لا يزالا لم يصلا إلى جزء ولو بسيط مما حققاه والديها الراحلان: «عارفة لما تاخدي من حب الأب والأم الناس بتحبهم وتاخدي من حبهم إن الناس تحبك؟ دي ميزة، فيه ناس تقولك إنه لأ هي من عيلة فنية فـ ده ممكن يوترهم إنه لازم يبقو عاملين زيهم، احنا عمرنا ما هنجيب ربعهم، يعني احنا عمرنا أنا ودنيا ما هنعمل سمير غانم ودلال عبد العزيز أبدًا».

ورفضت إيمي سمير غانم مقارنتها وشقيقتها بوالديها الراحلين، إذ تنتمي الاثنتان للجيل الجديد الذي يصعب مقارنته بهذا الجيل الذي تربع على عرش السينما في ذلك الوقت: «يعني دلوقتي هتجيبي وتقارني حد من الممثلين الشباب بتوع دلوقتي كلهم مع احترامنا ليهم كلهم وتقارنيهم بـ فؤاد المهندس ولا عادل إمام ولا محمود عبد العزيز ولا حتى إسماعيل يس وعبد الحليم حافظ؟ لأ مينفعش هما ليهم حاجاتهم واحنا لينا حاجاتنا بس احنا بردو لازم نبقى فاهمين إنّه مينفعش نتحط معاهم في مقارنة بس حب الناس ليهم يفيدنا مش يوترنا».

إيمي سمير غانم تشعر بالأمان مع حسن الرداد ودنيا سمير غانم

وشكّلت إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد ثنائي رائع في تقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفيزونية، إذ تجد «إيمي» في العمل مع زوجها شعور بالراحة والأمان تُمكنها من العمل بشكل أسهل وأفضل: «بحس بأمان لما بشتغل مع حسن ودنيا، بدل ما أروح وأخد رأيهم فـ بيكونوا معايا بناخد رأي بعض وبندعم بعض».

أما عن كواليس العمل مع سمير غانم ودلال عبدالعزيز وصفته إيمي سمير غانم بأنّه كان دائمًا ما يخالطه إحساس بالقلق والتوتر، خاصة إذا شعرت «إيمي» بأي علامات للتعب أو الإجهاد ظهرت على أي منهما: «لما كنت بشوف بابا رجله وجعاه مثلًا أقوله بعد إذنك ثانية، وكنت بحفظه المشهد وأسأله أكلت طب شربت، كنت بحس إني أم أوي، وماما كانت ما شاء الله تقدر تشيل مسؤولية الاستوديو كله، لكن بابا كان بيبي».

وعلى الرغم من كون الثنائي يعملان بنفس مهنة التمثيل، إلا أنّ ظروف التصوير المختلفة تجبرهما على الانفصال عن بعضهما لفترات طويلة بسبب السفر وساعات العمل الطويلة، تقول «إيمي»: «مبحسش إني محتاجة أخد بريك من حسن لأنّه بحكم شغلنا مبشوفوش كتير عشان على طول مسافر وعنده شغل، فـ لو أنا جاتلي الفرصة أني أشتغل معاه هقول الله ده أنا هشوفه كتير، لكن البريك ده بيكون بين اتنين عندهم مشاكل مع بعض وبقالهم سنين كتير وبقوا زهقانين من بعض».