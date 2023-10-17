الامارات | امرأة تتوفى بسببه كل 7 دقائق.. أمل جديد للحد من نزيف ما بعد الولادة القيصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى فريق من أطباء التخدير في الولايات المتحدة دراسة للتوصل إلى أفضل السبل للحد من وفيات الأمهات الناجمة عن النزيف بعد الولادة القيصرية.

وخلال الدراسة التي نشرت خلال الاجتماع السنوي لأطباء التخدير لعام 2023، أكد الباحثون أن الحلول التي توصلوا إليها تساعد في التصدي لمشكلة ارتخاء الرحم التي تسبب 80% من حالات النزيف بعد الولادات القيصرية، حيث أن أنسجة الرحم تظل ضعيفة بدلاً من أن تنقبض للضغط على الأوعية الدموية المتصلة بالمشيمة.

وتوصل الباحثون إلى أن حقن الرحم بمواد دوائية مثل كلوريد الكالسيوم يمكن أن يساعد في الحد من النزيف، لاسيما أنه رخيص الثمن وآمن في الاستخدام ولا يتطلب التخزين في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وبالتالي من الممكن استخدامه في ظل امكانات محدودة، وفي الأماكن التي تتزايد فيها بالفعل احتمالات وفاة الأمهات بسبب النزيف عقب الولادات القيصرية.

وأكد الباحثون أيضاً أهمية إيجاد منظومة للإنذار المبكر لتحذير الفرق الطبية في حالة تعرض الأم لنزيف حاد بعد الولادة.

وذكر الباحث جيمس تشي، رئيس فريق الدراسة، أن النزيف أثناء الولادة القيصرية من المخاطر المرتفعة، ولابد في حالة حدوثه أن تتضافر جهود فريق الولادة مع أطباء التخدير من أجل سرعة اكتشافه وعلاجه بسرعة بالغة.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية، قالت الباحثة جيسيكا أنصاري، المشاركة في الدراسة: «تشير التقديرات الحديثة إلى أن امرأة واحدة تتوفى كل سبع دقائق بسبب نزيف ما بعد الولادة، خاصة في الأماكن ذات الامكانات المحدودة، وبالتالي إذا ما أمكن التحقق من صحة هذه النتائج عبر دراسات أخرى أوسع نطاقاً، فمن الممكن أن يساعد ذلك في الحد من احتمالات النزيف بعد الولادة أو علاجه».