بعد استقرار أسعار الذهب.. لو معاكي 10 آلاف جنيه تقدري تشتري بيهم ايه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرصة كبيرة تشتغلها السيدات في الوقت الحالي، وذلك بعد انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، فضلا عن انخفاضه عالميا، إذ ترغب الكثير منهن في اقتناء وشراء الذهب لكنهن لا يعرفن الوقت المناسب للشراء، وخاصة بعدما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، استقراره بعد الانخفاض.

وتطلع الكثير من النساء لمعرفة كم تشتري الـ10 آلاف جنيه مشغولات ذهبية؟، وهو ما يجيب عنه «هن»، في السطور المقبلة وفق تصريح واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، الاستقرار في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت الأسعار أمس بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2330 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2663 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 1997 جنيها، وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1558 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1334 جنيها، ووصل سعر الاونصة في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة إلى 82 ألفا و993 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 18 ألفا و640 جنيها.

ما المناسب شراؤه من الذهب

ويقدم «هُن» نصائح لمن يريد اقتناء القطع الذهبية التي يمكن شراؤها بمبلغ 10 آلاف جنيه بعد استقرار سعر الذهب، حسبما قدم واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«هُن»، نصائح أثناء شراء الذهب، موضحا ما يمكن شراؤه بمبلغ 10 آلاف جنيه بعد استقرار سعر الذهب: «يمكن شراء دبلة أو خاتم أو انسيال أو سلسلة صغيرة من العيار 21، أو قطعة من العيار 24، كما أن هناك أوزان خفيفة يمكن الاعتماد عليها، مع عدم الانخداع في كثرة الفصوص التي تزيد من المصنعية دون فائدة».

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نصائح عند شراء الذهب

وجه سكرتير شعبة الذهب سابقا باتحاد الغرف التجارية، نصائح عند شراء الذهب، تمثلت في التالي:

- تحري الدقة عند شراء الذهب.

- الانصراف عن معظم القطع التي لا تعتبر من أساسيات وضروريات.

- الابتعاد عن الفصوص، في المشغولات الذهبية.

- ضرورة التأكد من الذهب خاصة أن بعض المحال التجارية تقوم ببيع الذهب الصيني على إنه حقيقي وبأسعار كبيرة.

- يجب التأكد من وجود الدمغة على الذهب.

- عند شراء السبائك احرص على التعامل مع تاجر حسن السمعة، حتى لا تتعرض للخداع.

- لابد من الاحتفاظ بالفاتورة التي يحصل عليها من التاجر.

- يجب كتابة وزن الذهب وسعره وبيانات المحل على الفاتورة من التاجر وأن تكون مختومة منه باسم المحل ورقم السجل التجاري بالإضافة إلى رقم البطاقة الضريبية.

- لا تنخدع في المصنعية المنخفضة فربما يتلاعب التاجر في الذهب، فيمكن اختيار المصنعية المناسبة.

- احذر الشراء عن طريق الإنترنت، لأن بها نسب نصب كبيرة، كما قد لا تستطيع أن تقدم أي فواتير أو إثبات على عيار السبيكة

- للراغبين في الاستثمار والإدخار البعد عن عيار 14 و12 و9، لأنها تستخدم كمظهر للزينة، أكثر من كونهما مصدر للاستثمار ولا تجني ربحا.