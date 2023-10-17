محمد اسماعيل - القاهرة - يعد البيض من أفضل مصادر البروتين، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لتكوين البروتين.

بالإضافة إلى ذلك، غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد والزنك.

فيما يلي، 8 فوائد مذهلة لتناول البيض في الصباح، وفقًا لما ورد في موقع "Health Shots".

- تحسين مستويات الكوليسترول الجيد

أظهرت الدراسات أن تناول البيض كل يوم يمكن أن يساعد في زيادة مستويات HDL أو الكوليسترول "الجيد".

- خفض الدهون الثلاثية

تسببب المستويات العالية منها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن، يحتوي البيض على أحماض دهنية تساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية.

- الشعور بالشبع

إن بدء اليوم بتناول البيض في وجبة الفطور، يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، تناول كميات أقل طوال اليوم.

- صحة أفضل للقلب

تناول البيض يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 75%.

- تعزيز صحة الدماغ

نظرا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين د، ما يساعد على تحسين صحة الدماغ، كما أنه غني بالكولين الذي يقلل الالتهاب ويعزز وظائف المخ.

- تحسين أداء الجهاز المناعي

يحتوي على الزنك والسيلينيوم، وكلاهما يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

- الحفاظ على صحة العينين

تشتمل مكونات البيض على فيتامين A واللوتين والزنك وزياكسانثين، وهي عناصر غذائية مهمة للحفاظ على صحة العين، كما أنه يحتوي على خصائص تحمي القرنية من التلف.

- إنقاص الوزن

لأنه غني بكمية وفيرة من البروتين، ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن.

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