رغم إعلان وفاته.. رجل يستيقظ في المستشفى بعد ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، استيقظ مريض في المستشفى بعد ساعات من إعلان عمال الإسعاف وفاته.

ونقل الشخص إلى مستشفى دارلينجتون في مقاطعة دورهام بالولايات المتحدة، من قبل المسعفين، بعد إعلان وفاته، ولكن بعد ساعات استيقظ في المستشفى، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية

واعتذرت خدمة الإسعاف الشمالية الشرقية (NEAS) لعائلة المريض وقالت إن التحقيق قد بدأ في الواقعة.

وقال مدير المسعفين أندرو هودج: "بمجرد علمنا بهذا الحادث، فتحنا تحقيقًا واتصلنا بأسرة المريض، نحن نأسف بشدة على الضيق الذي سببه لهم هذا الأمر، نجري حاليًا مراجعة كاملة لهذا الحادث ولا يمكننا التعليق أكثر في هذه المرحلة".

ووفقا للصحيفة البريطانية، لم يتم التعرف على المريض ولم يتم الكشف عن حالته الحالية.

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