واقعة غريبة.. هبوط طائرة اضطراريا والسبب "حفاضات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران كوبا، كانت متجهة إلى تامبا، فلوريدا (الولايات المتحدة) من مدينة بنما، إلى الهبوط اضطراريا في منتصف الرحلة بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ولم تكد الطائرة تحلق في الجو لمدة ساعة حتى تلقت معلومات عن وجود جسم مشبوه في إحدى المراحيض.

ونتيجة لذلك، عادت الطائرة مرة أخرى إلى مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، حيث تم توجيهها إلى قسم معزول من المدرج، وفقا لموقع indiatoday.

وعند الهبوط، تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 144 على الفور، وتم إحضار فريق متخصص لمكافحة المتفجرات لإجراء تحقيق شامل في الطائرة.

وفتش فريق الأمن في مطار توكومين الدولي الطائرة بدقة، ليكتشف أن الشيء الذي تسبب في الإنذار لم يكن قنبلة، بل "حفاضات" للكبار.

وأكدت الشرطة الوطنية في بنما هذا الأمر على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، قائلة: "بعد تنبيه بوجود جسم غريب على متن طائرة، قامت وحدات القوات الخاصة بتنشيط بروتوكول الطوارئ، وعندما تم التحقق منه، تبين أنه "حفاضات" الكبار."

وأوضح خوسيه كاسترو، رئيس الفريق الأمني بالمطار، الوضع قائلاً: "لقد وضعناها على مدرج آمن حيث قامت وحدات الكلاب البوليسية الخاصة بالمتفجرات والقوات الخاصة بفحص الجسم ووجدت أنه حفاضات للكبار، مستبعدين أي شيء خطير".

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