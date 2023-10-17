كاميرا مراقبة تكشف عن كائن مرعب في بحيرة اسكتلندية.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

أثار مجموعة من الأشخاص الجدل حول وجود كائن حي ضخم في بحيرة شهيرة باسكتلندا، تدعى "لوخ نيس"، وكان ذلك اعتمادًا على لقطات كاميرا ظهر فيها هذا الكائن، واعتبروا ذلك دليل تأكيد على ما يرويه البعض.

وظهرت اللقطات المأخوذة عبر كاميرات الويب المثبتة بجوار بحيرة لوخ نيس، في منطقة إيوين فاجان يمكن رؤية جسم أسود وطويل يتحرك في البحيرة، وقال المصور في حديثه إلى صحيفة ديلي ريكورد، أن مقاطع الفيديو التي تم التقاطها مثيرة للاهتمام حيث تظهر جسم داكن طويل أسفل البحيرة يبلغ طوله 183 سم، وذلك حسب ما ذكره موقع ladbible.

وكان قد ذكر البروفيسور نيل جيميل، عالم الوراثة من جامعة أوتاجو النيوزيلندية، لبي بي سي في عام 2019، منذ انتشار وجود كائن ضخم مخيف، أن هناك كمية كبيرة جدًا من الحمض النووي لثعبان البحر، وتوجَد بكثرة جدًا في بحيرة لوخ نيس، كما أن تبين وجود الحمض النووي لثعبان البحر في المواقع كلها التي تم أخذ العينات منها.

ولكن لم يستطع البعض تصديق الأمر برغم ذلك، لتسألها هل ثعابين البحر تكون ضخمة، ويسعى العديد من الأشخاص بتثبيت كاميرات الويب للكشف عن حقيقة هذا الكائن التي لم يتوصل إليها حتى الآن.

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