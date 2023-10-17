علامات تظهر في الأذن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.. لا تهملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تظهر بعض الأعراض على الأذن التي تكشف عن الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ومنها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، لذا يجب عدم الاستهانة بالأمر.

لذلك في هذا الصدد، سوف نتعرف على العلامات التي تظهر على الأذن وتكشف الإصابة بارتفاع الكوليسترول وضغط الدم في الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia"، "Mayoclinic".

ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بالأذن

ينتج عن ارتفاع ضغط الدم تأثيرات سلبية على الجسم، بما في ذلك الأذن وتظهر في شكل علامات، وتتمثل في:

طنين الأذن

ينتج عن ارتفاع ضغط الدم، زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين من خلال الشرايين ولكن بقوة أكبر من الطبيعي، وبالتالي ينتج عنها سماع ضوضاء شديدة في الأذن وتكون مؤلمة، ما تسمى بطنين الأذن.

ضعف السمع

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث تمزق في الشريان المخيخي السفلي الأمامي، ما يزيد من خطر ضعف السمع وفقدانه تدريجيًا أو بشكل مفاجئ.

ظهور دم في الأذن

يمكن أن يصاب البعض بنزيف في الأذن من الداخل نتيجة ارتفاع ضغط الدم، حيث يصل الدم المحمل بأكسجين إلى داخل الأذن بقوة، مما يؤدي إلى تعرض الشريان المخيخي السفلي الأمامي إلى التمزق ومن ثم ينتج عن ذلك نزيف.

ارتفاع الكوليسترول في الدم وعلاقته بالأذن

ينتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، تراكم في اللويحات الدهنية الموجودة في الأوعية الدموية التي توفر التغذية للأذن، ومن ثم يتسبب ذلك في عدم وصول التغذية وهي عبارة عن الدم المحمل بالأكسجين، مما ينتج عنه ضعف في السمع.

ويمكن أن يتطور ضعف السمع لدى الحالات التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول إلى فقدان السمع تدريجيًا، وتبدأ من عدم القدرة على سماع الأصوات العالية، ومن ثم تضعف الأذن تدريجيًا وصولًا إلى فقدانه بشكل كلي.

وهناك بعض الأعراض التي يجب مراقبتها، التي تصاحب ضعف السمع، وتشمل ما يلي :

- طنين الأذن.

- الإصابة بالدوار.

ألم الأذن الذي يكون ما بين البسيط إلى الشديد.

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