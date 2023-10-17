زراعة أسنان تسببت في إنهاء حياة رجل.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

واقعة غريبة من نوعها، عاشها راجل يدعى "كلايف ورثينجتون" قرر الذهاب إلى المجر لزراعة أسنانه، ولكنه لم يتوقع أن ذلك سيتسبب في وفاته، حسب ما ذكرته صحيفة Independent البريطانية.

وفور عودته إلى بريطانيا بعد زراعة الأسنان وجد صعوبة في تناول الطعام وأصبح غير قادر على مضغه بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى معاناته من الصداع النصفي الذي يصاحبه آلام في الرأس.

وكشفت المتابعة الطبية التي أجراها صاحب ال 81 عامًا، أن العملية لم تنجح و تلقى تعويضًا ماديًا بلغت قيمتها 117 ألف جنيه إسترليني، و ذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبه الطبيب في عدم زراعة الأسنان بالطريقة الصحيحة، حسب ما وجده المركز العام لطب الأسنان "GDC".

وبعد إصابة كلايف بتلف الأعصاب، ظهرت عليه تغييرات عقلية شديدة تسببت في جعله ينتحر، وذكر الطب الشرعي أن الآثار الجانبية لجراحة الأسنان جعلته غير قادر على التعامل أو التعايش خلال الحياة اليومية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية شديدة الخطورة على صحة العقل.

وأوضحت نجلته، أن والدها عانى من مضاعفات خطيرة، ومنها الإصابة بالالتهابات بشكل متكرر في اللثة والجسم بأكمله، وفقدان الوزن بسبب صعوبة تناول الطعام، وآلام الرأس القوية المصاحبة للصداع الحاد، و إعوجاج الفك، الذي جعله غير قادر على التحمل.

وأكدت نجلته أنها ستأخذ جميع حقوقه لأن حالته الصحية المتدهورة إثر عملية زراعة أسنان أمر مأساوي ومحزن.

اقرأ أيضا:

ورم دماغ بحجم الليمونة يتسبب في نسيان الأم لابنتها

مراهقة تكافح من أجل التنفس بعد تدخين السجائر الإلكترونية

4 فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص.. هذا ما يحدث لهم

7 أحلام تدل أنك ستكون من الأغنياء.. اعرفها

فرج بعد فترة صعبة.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لمواليد 5 أبراج الفترة الحالية