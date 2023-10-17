احذرها.. علامات غير شهيرة تشير إلى نقص فيتامين "د" بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهي تساعد الجسم في بناء عظام صحية وتعمل على تسهيل امتصاص الجسم للكالسيوم.

ونستعرض لكم مجموعة أعراض غير شهيرة تنذر بنقص فيتامين د بالجسم، وفقا لما جاء بموقع "express" البريطاني .

- الشعور بالتعب المفاجئ والإرهاق دون مبررات.

- تقلب الحالة المزاجية وانخفاضها.

- آلام مستمرة بالعظام والعضلات.

- اضرابات المشكلات الهضمي وأمراض الأمعاء والمعدة والقولون.

- تدهور صحة الفم والأسنان.

وفي هذا الصدد نقدم لكم مجموعة من الطرق المهمة لتعويض نقص فيتامين د بالجسم.

- تناول الأسماك الزيتية كالتونة والرنجة والمكاريل والسلمون، والسردين.

- تناول الكبد والزبدة وصفار البيض.

- شرب كميات كبيرة من الحليب.

- تناول المكملات الغذائية لفيتامين د يوميا، خاصة في فصل الشتاء.

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