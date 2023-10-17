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احذرها.. علامات غير شهيرة تشير إلى نقص فيتامين "د" بجسمك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهي تساعد الجسم في بناء عظام صحية وتعمل على تسهيل امتصاص الجسم للكالسيوم.

ونستعرض لكم مجموعة أعراض غير شهيرة تنذر بنقص فيتامين د بالجسم، وفقا لما جاء بموقع "express" البريطاني .

- الشعور بالتعب المفاجئ والإرهاق دون مبررات.

- تقلب الحالة المزاجية وانخفاضها.

- آلام مستمرة بالعظام والعضلات.

- اضرابات المشكلات الهضمي وأمراض الأمعاء والمعدة والقولون.

- تدهور صحة الفم والأسنان.

وفي هذا الصدد نقدم لكم مجموعة من الطرق المهمة لتعويض نقص فيتامين د بالجسم.

- تناول الأسماك الزيتية كالتونة والرنجة والمكاريل والسلمون، والسردين.

- تناول الكبد والزبدة وصفار البيض.

- شرب كميات كبيرة من الحليب.

- تناول المكملات الغذائية لفيتامين د يوميا، خاصة في فصل الشتاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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