الامارات | 4 نصائح للحفاظ على صحة الكبد.. وعلامات تنذر بأنه في خطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح أطباء مؤسسة الكبد الألمانية بضرورة الاعتناء بصحة الكبد، والانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تدق ناقوس الخطر بأن هذا العضو المهم في الجسم يعاني من أزمة ما.

وأوضحوا أن الأعراض التي تنذر بمشاكل الكبد هي: الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن، والحكة، واصفرار الجلد، وبياض العين، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والغثيان والقيء.

وشدد أطباء المؤسسة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، والذي قد يرجع مثلاً إلى الكبد الدهني أو تليف الكبد.

وللحفاظ على صحة الكبد، أوصت المؤسسة بالإرشادات التالية:

- اتباع نظام غذائي صحي، أي الإقلال من الدهون والسكريات.

- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

- إنقاص الوزن.

- الإقلاع عن التدخين والكحوليات.