مرض المطربة إيمان تسونامي.. تسبب في حرمانها من الغناء وإنقاص وزنها قبل الوفاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فارقت المغنية المغربية إيمان تسونامي، عالمنا صباح اليوم، داخل أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، عن عمر ناهز 48 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية، وفق لما أعلنه مدير أعمالها لوسائل إعلام محلية، إذ كانت تعاني من تسمم حاد، تسبب في مضاعفات خطيرة لها انتهت بالوفاة، ما يفتح الباب لمعرفة تفاصيل مرض المطربة إيمان تسونامي.

مرض المطربة إيمان تسونامي

شيعت جنازة إيمان تسونامي، بعد صلاة عصر اليوم، لتدفن في مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، بعدما عانت لفترة طويلة من المرض، الذي بدأت تخوض الصراع معه منذ شهر يوليو الماضي، مما تطلب دخولها إلى العناية المركزة بشكل عاجل، بحسب مدير أعمالها أسامة حكيم.

وبدأ مرض المطربة إيمان تسونامي، بعد تعرضها لتسمم حاد انتقل إلى رئتيها وأطرافها، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بالتسمم، إذ أنها تعرضت لواقعة مشابهة منذ سنوات تسببت في إبعادها عن الساحة الفنية، وخسارة وزنها بصورة كبيرة.

مرض المطربة إيمان تسونامي

نجح الأطباء في إنقاذ أطرافها المطربة المغربية من البتر، لكن لم تشهد حالتها تحسنًا ملحوظًا، ونقلت في سبتمبر الماضي، إلى مستشفى الرباط العسكري، وعن تفاصيل مرض إيمان تسونامي، قالت الدكتورة هايدي فايز، أخصائي الأمراض الباطنية، لـ«هُن»، إن التعرض للإصابة بالتسمم تبدأ أعراضها بآلام شديدة في جدار المعدة، مع حدوث قيء مستمر لا يتوقف، بجانب الإسهال والشعور بالغثيان الشديد، مشددة على ضرورة التوجه إلى الطبيب عند الشعور بالضعف الشديد.

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أعراض التسمم الغذائي

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائي، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي، لمعرفة تفاصيل مرض المطربة إيمان تسونامي.

- اضطراب المعدة.

- القيء.

- الإسهال.

- آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

- الحُمّى، أبرز أعراض التسمم.

- الصداع.

- حدوث تغيرات في طبيعة طبقة الصوت.

- حدوث ضبابية الرؤية.

- فقدان الحركة في الأطراف.

- حدوث مشكلات في البلع.

- الشعور بالضعف الشديد.

نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للوقاية من التسمم الغذائي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كالتالي:

- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة، وغسل الفواكه والخضراوات قبل أكلها جيدا.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد وتحضير الطعام، وعدم ترك الطعام مكشوفا ومعرض للحشرات والتلوث.

- الحرص على تنظيف أدوات الطعام جيدًا.

- التخلص من الطعام حال الشك فيه من خلال تغيير اللون والطعم والقوام والرائحة.

- حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة.

من هي المغنية إيمان تسونامي؟

نقدم لكم معلومات من خلال «هُن»، عن من هي إيمان تسونامي، بعد وفاتها:

- تدعى إيمان تسونامي، اسمها الحقيقي إيمان البهيجي.

- مغنية شعبية مغربية.

- اختارت الغناء في الأفراح، ومن هنا بدأت شهرتها وأحبها الجمهور.

- والدتها تعمل طباخة في المناسبات والأفراح.

- لديها أربعة أخوة وهي أصغرهم في العمر.

- تزوجت مرتين.

- لديها ابنة واحدة.