سعرها تخطى نصف مليون جنيه.. ما قصة دمية الأطفال النابضة بالحياة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

وجدت النساء الأمريكيات اللاتي حرمن من الإنجاب طريقة للتعبير عن حبهن للأمومة، ذلك من خلال شرائهن دمى الأطفال النابضة بالحياة، والتي تخطى سعرها 20 ألف دولار، أي ما يعادل 617,986 جنيه مصري.

تُعرف هذه الدمى باسم "الدمى Reborn"، وهي مصنوعة يدويًا بتفاصيل دقيقة، مثل النمش والخدود الوردية وتعبيرات الوجه المحددة وملمس الجلد وحتى الوحمات، وفقا لما جاء بموقع "Today" الأمريكي.

ويمكن للنساء اختيار ميزات إضافية، مثل آلات التنفس التي تعمل بالبطارية، أو الشعر البشري أو الرائحة التي تمزج بين مسحوق الأطفال ومنظفات غسيل ملابس الأطفال الرضع.

أعطت النساء هذه الدمى أسماء وشخصيات، وألبستها أحدث موضة. وفي حين أن الكثيرون من الناس قد يشعرون بالغرابة تجاه تلك المجموعة من الدمى، إلا أن هناك العديد من النساء قد تبنوا هؤلاء الأطفال الذين يبدون بمظهر يكاد يكون حقيقي، ويزعمون أن ضم تلك الدمى لعائلتهن وحياتهن قد حسنت حياتهن.

قالت سارة، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا فقدت قدرتها على الإنجاب بسبب مرض ما قبل الولادة: "دميتي هي ابنتي. إنها تمنحني الحب والرعاية التي كنت أتوق إليها دائمًا".

كان العلاج بالدمى موجودًا منذ فترة طويلة لعلاج المرضى الذين يعانون من الخرف أو مرض الزهايمر. وعلى الرغم من أنه يثير بعض الجدل، يبدو أن العلاج يحظى بدعم العديد من المتخصصين في الصحة العقلية.

تقول الدكتورة ماري جونز، وهي طبيبة نفسية أمريكية: "يمكن أن يكون العلاج بالدمى طريقة رائعة للنساء اللاتي يكافحن مع فقدان الطفل أو العقم، ويمكن أن يساعدهم على تجربة الحب والرعاية التي يبحثون عنها".

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