علامات لاكتشاف هذا النوع من السرطان غير المصحوب بأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يصاب العديد من الأشخاص بأنواع مختلفة من السرطان التي تتطلب الكشف المبكر عنها من خلال الأعراض لتمكن من علاجها سريعًا، وزيادة فرص الشفاء والتقليل من خطر الوفاة.

وبالرغم من أن سرطان الثدي من الأنواع الشائعة، ولكن في الكثير من الأحيان قد لا يظهر أي علامات تكشف الإصابة به، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على كيفية كشفه، وفقًا لما ذكره موقع Timesofindia.

عادة ما يكون سرطان الثدي غير المصاحب لأعراض تظهر الخلايا المسرطنة تحت السطح، ما يجعل من الصعب التعرف علي الإصابة به، ومن ثم يكون من الضروري إجراء الفحوصات بشكل منتظم بعد بلوغ الـ 20 عامًا، لزيادة فرص الكشف والعلاج المبكر، حسب ما ذكرته الدكتورة أنكيت نهرى، استشاري الأورام في مركز HCG للسرطان في جايبور.

مع العلم أن يمكن لتلك العلامات أن تظهر وتساعدك على سرعة التوجه إلى الطبيب، وتتمثل فيما يلي :

1- ظهور كتلة في الثدي طرية أو صلبة.

2- انتفاخ الثدي بشكل واضح.

3- تغير جلد الثدي.

4- الشعور بألم في الثدي غير المبرر سببه.

5- انقلاب حلمة الثدي إلى الداخل.

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