جلسة تدليك.. تصرف غير متوقع من مدير شركة خلال اجتماع يثير جدلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثار الرئيس التنفيذي لشركة AirAsia، توني فرنانديز، الجدل بعد نشره صورة لنفسه، عبر موقع التواصل المهني Linkedin، وهو جالس دون قميص ويحضر اجتماعًا للشركة، من أجل حصوله على جلسة تدليك خلال الاجتماع.

وكتب فرنانديز: "لقد كان أسبوعًا مرهقًا واقترحت فيرانيتا يوسفين جلسة تدليك، لكي استرخى قليلا. أحببت ثقافة إندونيسيا وAirAsia حيث يمكنني الحصول على تدليك وعقد اجتماع إداري في نفس الوقت".

وأضاف: "إننا نحرز تقدمًا كبيرًا وقد انتهيت الآن من هيكل Capital A. فخور بما قمنا ببنائه ولم نغفل أبدًا عن الانتهاء من تنفيذه".

وحاز المنشور على جدل وتفاعل الكثيرون، حيث وجه العديد من المستخدمين انتقادات للرئيس التفيذي فرنانديز، ووصفوا صورته بأنها لا تليق برئيس شركة.

وقال أحد المستخدمين: "يعقد رجل بالغ، وهو الرئيس التنفيذي لشركة مدرجة في البورصة، اجتماعًا إداريًا بدون قميصه أثناء حصوله على جلسة تدليك. الفعل والصورة وأيضا المنشور غير مناسبين تماما".

وعلق آخر قائلاً: "سأفترض أن هذا الاجتماع تم عقده بعد فترة طويلة من انتهاء يوم العمل وكان معظم المكتب فارغًا، باستثناء عدد قليل من الموظفين، ولكن على الأقل ارتدي قميصًا لالتقاط الصورة".

من جانبه، لم يعلق فرنانديز على الانتقادات، والتزم الصمت.

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