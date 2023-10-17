6 مكونات طبيعية في مطبخك تخلص طفلك من آلام القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

آلام القولون لدى الأطفال هي حالة شائعة يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الإمساك والإسهال والالتهابات يمكن أن تكون هذه الآلام مؤلمة ومزعجة لطفلك وقد تجعله يشعر بعدم الراحة طوال اليوم.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لمصراوي، أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخفيف آلام القولون لدى طفلك وفي هذًا الصدأ سنناقش 6 مكونات طبيعية موجودة داخل مطبخك يمكنها أن تساعد على تخفيف الألم.

البقدونس

البقدونس هو نبات عشبي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج. يمكن أن يساعد على تخفيف آلام البطن والانتفاخ.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج، يمكنه أن يساعد على تخفيف الغثيان والقيء وآلام البطن.

النعناع

النعناع هو من الأعشاب المنعشة ويحتوي على خصائص مضادة للتشنج، يمكن أن يساعد في تخفيف تقلصات البطن والغازات.

الكركم

الكركم هو توابل صفراء تحتوي على مركب يسمى الكركمين، الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة أيضًا ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام البطن والالتهابات.

الألوفيرا

الألوفيرا هو نبات يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، يمكن أن يساعد على تخفيف آلام البطن والالتهابات.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية مفيدة تعيش داخل الأمعاء. يمكن أن تساعد على توازن البكتيريا في الأمعاء مما قد يساعد على تخفيف آلام القولون.

نصائح طبية

احرص على أن يشرب الطفل الكثير من السوائل بشكل يومي.

قدم لطفلك نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الألياف.

شجّع طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام.

قلل من التوتر.

ملحوظة قبل إعطاء أي علاج طبيعي لطفلك يجب استشارة الطبيب المختص.

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