أفحمت إسرائيلية هددتها أمام 3 ملايين شخص.. من هي العراقية هدى قطان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدت سيدة الأعمال العراقية هدى قطان، صاحبة إحدى علامات التجميل الشهيرة، لهجوم متابعة إسرائيلية، عليها خلال التعليقات على أحد منشوراتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت فيه موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

كيف ردت هدى قطان على تهديد متابعة إسرائيلية؟

تلقت هدى قطان تعليقا يحمل لهجة من التهديد من متابعة إسرائيلية لها، دونته بالإنجليزية، قائلة: «الإسرائيليات بيحبوكي من جميع أنحاء العالم، وبيحبوا منتجاتك، لكنك اخترتي دعم غزة، لذا انتظري قريبا مقاطعة منتجاتك لخفض أسهم شركتك».

وما إن دونت المتابعة الإسرائيلية تعليقها، حتى ردت عليها هدى قطان، إذ كتبت: «أنا لا أحتاج لأموال ملطخة بالدماء»، وهو ما تفاعل معه الآلاف من متابعيها الذين دعموا ردها.

من هي هدى قطان؟

نستعرض أبرز المعلومات عن هدى قطان، وفق حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

• سيدة أعمال عراقية، وواحدة من الشخصيات العربية المؤثرة في عالم التجميل.

• تحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية.

• من مواليد 2 أكتوبر عام 1983، أي تبلغ من العمر 40 عامًا.

• وُلدت لزوجين عراقيين في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، فوالدها يدعى إبراهيم قطان، ووالدتها تدعى سوسو القزاز.

• درست بجامعة ميشيجان وتخرجت في مجال التمويل.

• في عام 2006 انتقلت رفقة عائلتها إلى دبي، لكنها عادت مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، لدراسة فن المكياج.

• أطلقت علامتها التجارية الشهيرة الخاصة بمنتجات التجميل، في عام 2013 بمشاركة شقيقتيها «منى» و«عليا».

• بدأت مشروعها التجاري ببيع الرموش الصناعية، ومن ثم توسعت به حتى أطلقت منتجات خاصة بالعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

• يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» 3 ملايين شخص.

• تمتلك قناة رسمية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» تقدم من خلالها محتوى خاص بالحديث عن عالم التجميل.

• تعاونت هدى قطان خلال حياتها المهنية مع عدد من نساء مشاهير العالم العربي والغربي.

• تعد ماركة التجميل الخاصة بها رقم 1 استخدامًا في الشرق الأوسط.

• اختيرت هدى قطان بين أفضل 10 مدونات للتجميل تأثيرًا حول العالم.

• زوجها يدعى كريستوفر جونكالو، ولديهم ابنة وحيدة.

جدير بالذكر أن العراقية هدى قطان أعلنت دعمها الكامل لفلسطين خلال الأيام القليلة الماضية، بنشرها عدد من الصور والفيديوهات التي ترصد مشاهد القصف العنيف المستمر على غزة والضفة الغربية.