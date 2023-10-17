فيديوهات صادمة.. إصابة 3 أشخاص في "خناقة" بعد إطلاق نار بمعرض أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وثقت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" أو "تويتر سابقا" واقعة صادمة، شهدت رعب وهروب أشخاص من معرض أمريكي.

ووفقا لموقع ndtv، أطلق مسلح النار في معرض ولاية تكساس الأمريكية، بالقرب من قاعة الطعام ما أدى إلى إصابة المئات من رواد المعرض بحالة من الذعر.

وقالت الشرطة إن المسلح أطلق النار وهرب من مكان الحادث قبل أن يتم القبض عليه على بعد مسافة قصيرة.

وأصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص، اثنان منهم ذكران وأنثى بالغة، أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم، وحالتهم مستقرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الآثار الفوضوية التي أعقبت إطلاق النار.

وقال أحد شهود العيان: "كنا نركب عجلة فيريس وسمعنا صراخًا، لم نسمع طلقات نارية ثم بدأ الجميع في الركض نحو المخرج، لم يخبرنا العمال بما حدث وأخبرونا فقط بإغلاق المعرض".

وأضاف: "كان هناك العديد من رجال الشرطة المدججين بالسلاح عند المخارج، وكانت الشرطة طوال الوقت صارمة للغاية، حيث كانت تأمر الجميع بالعودة إلى منازلهم".

ومن جانبه، قال عضو مجلس مدينة دالاس، آدم بازالدوا، إن إطلاق النار "نتج عن صراع بين شخصين يعرفان بعضهما البعض".

وحددت الشرطة لاحقًا هوية المشتبه به على أنه كاميرون تورنر البالغ من العمر 22 عامًا، واتهمته بالاعتداء الجسيم بسلاح.

كما أصدر معرض ولاية تكساس بيانا، قال فيه: "نشعر بحزن عميق بسبب الحادث الذي وقع في المعرض، السلامة هي الأولوية لمعرض ولاية تكساس، نحن ملتزمون بالحفاظ على مستوى الأمان المطلوب لضمان أن يكون معرض ولاية تكساس بيئة آمنة وصديقة للعائلة لجميع رواد المعرض والبائعين والموظفين، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف مجددا".

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