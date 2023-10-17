لسبب صادم.. عريس تركي يقضي أول ليلة بعد زواجه في السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقى عريس تركي صدمة، تسببت في قضاء أول ليلة بعد زواجه في السجن.

ووفقا لموقع NTV التركي، دهس العريس طفلا بسيارة الزفاف التي كان يقودها مع عروسه عائدين إلى المنزل بعد انتهاء الحفل، في منطقة كاراباجلار.

كان العروسان عائدين إلى منزل الزوجية عقب انتهاء حفل الزفاف بعد منتصف الليل، لكن العريس دهس طفلا، حيث طلب المارة سيارة إسعافٍ لنقل المصاب.

وبالفعل نقل الطفل إلى مستشفى قريب من منطقة كاراباجلار التي وقع فيها الحادث.

واحتجزت الشرطة العريس وهو مسجون حتى الآن، لاسيما وأن الطفل المصاب يرقد في المستشفى في حالةٍ حرجة.

الطفل المصاب ينحدر من سوريا وينتمي لعائلة لاجئة تعيش في تركيا منذ سنوات، ويبلغ من العمر 12 عاما.

وتجمع عشرات الأطفال حول السيارات التي كانت ضمن موكب الزفاف، وهو ما تسبب بوقوع الحادث نتيجة هذا التجمع في منتصف الشارع.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات باحتجاز السائق إلى حين تحويله إلى المحكمة أو إطلاق سراحه إذا ما تنازلت عائلة الطفل السوري عن ملاحقته.

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