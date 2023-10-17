الألم أثناء العلاقة الحميمة.. طبيبة تكشف الأسباب الشائعة والعلاجات ومتى يجب زيارة طبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحث الطبيب العام البريطاني، الدكتور سيمي أديجي، النساء على طلب المساعدة إذا شعرن بألم أثناء العلاقة الحميمة أو بعدها.

في مقطع فيديو على اليوتيوب ، استكشفت الدكتور سيمي أديجي الأسباب الجسدية والعقلية لهذه المشكلة، ونصح بأن الأمر يستحق التحدث مع أحد المتخصصين.

وفي حديثها إلى أكثر من مليوني مشترك، أوضحت أن هناك نوعين من عسر الجماع - وهي كلمة أخرى تعني الألم أثناء ممارسة الجنس، وفقا لصحيفة express البريطانية.

ويمكن أن تكون هذه الأعراض سطحية - بمعنى أنه يتم الشعور بها عند مدخل المهبل - وعميقة - مما يعني أنه يمكن أن يكون ألمًا "نابضًا" أو "مؤلمًا" في أعلى المهبل.

هناك أسباب محتملة مختلفة لهذه الأنواع من الألم.

وفقا للدكتور أديجي، يمكن أن يكون ذلك بسبب:

جفاف المهبل

التشنج المهبلي

إصابة الأعضاء التناسلية

العدوى أو الالتهاب

الثآليل التناسلية

مرض القلاع

أمراض جلدية

الأورام الليفية

بطانة الرحم

كيس المبيض

مرض التهاب الحوض

التهاب المثانة

متلازمة الأمعاء الالتهابية.

جفاف المهبل

وقالت إن هذا هو السبب "الأكثر شيوعًا" لعسر الجماع السطحي.

وأوضحت أديجي: "إذا لم تكن مستثارة أو لم تكن متحمسة بما فيه الكفاية قبل ممارسة الجنس، فلن يكون لدى المهبل الوقت الكافي لإنتاج السوائل وتليين نفسه، وبالتالي قد يكون الجنس مؤلمًا، ويمكن أيضًا أن يكون جافًا بسبب التغيرات في الهرمونات.

وقالت: "يمكن أن يشعر المهبل بالجفاف إذا كانت هناك كمية منخفضة من هرمون الاستروجين، يحدث هذا الآن إذا كنت قد أنجبت للتو طفلاً، ويمكن أن يحدث أثناء الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن يحدث أيضًا للنساء في سن اليأس."

بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين وحبوب منع الحمل يمكن أن تسبب هذا أيضًا.

مرض القلاع

مرض القلاع سبب شائع آخر لهذا النوع من الألم، وتقول الطبيبة: "القلاع، هو مرض كلاسيكي يسبب عسر الجماع السطحي، وبالتالي، يمكن أن تشعر المنطقة بأكملها بالألم أو حتى تبدو مؤلمة، لذلك يمكن أن يكون منتفخًا ويمكن أن يكون أحمر، والبطانة الفعلية للمهبل (جدران المهبل) يمكن أن تكون مؤلمة جدًا ومحاولة ممارسة الجنس يمكن أن تكون مؤلمة".

بطانة الرحم

يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم عسر الجماع العميق، مما يجعل الحياة اليومية صعبة.

"انتباذ بطانة الرحم هو حالة تبدأ فيها بطانة الرحم التي يجب أن تنمو في الرحم بالتطور في أجزاء أخرى من المعدة، بحيث يمكن أن يكون لديك بعض منها في الأمعاء، ويمكن أن يكون لديك بعض منها على المبيضين"، كما تقول أديجي.

"لذا فإن ممارسة الجنس عندما تكونين مصابة بانتباذ بطانة الرحم يمكن أن يكون مؤلمًا، ويمكن أن تشعري بألم شديد في البطن".

أسباب عقلية

وتكشف الطبيب العام، أن الألم أثناء ممارسة الجنس لا يكون دائمًا ناجمًا عن مشكلة جسدية، ويمكن أن يكون أيضًا استجابة للصدمة أو الاكتئاب أو القلق أو التوتر.

وقالت: "عسر الجماع يرتبط في الواقع بالعواطف، لذا فإن ما تشعر به يؤثر على إدراكك للألم، ولا يختلف الأمر بالنسبة للألم أثناء ممارسة الجنس، النساء اللاتي مررن بتجربة جنسية مؤلمة في الماضي ربما بسبب الاغتصاب أو العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي يمكن أن يجدن الجنس مؤلمًا للغاية، الأمر نفسه ينطبق على النساء اللاتي ربما يشعرن بمشاعر الغضب تجاه شريكهن أو إذا كن يشعرن بالخوف أو القلق بشأن الحمل أو القلق بشأن صورة أجسادهن، أي نوع من المشاعر السلبية المحيطة بالجنس يمكن أن تزيد من إدراكك للألم."

العلاجات

وكشفت الطبيبة أن العلاج المناسب إذا كنت تعاني من الألم أثناء ممارسة الجنس أو بعده يعتمد على السبب.

إذا كان السبب هو جفاف المهبل أو غيرها من الالتهابات أو اضطرابات الجلد، فهناك كريمات وأقراص ومزلقات يمكن أن تساعد، قد تتطلب مشاكل مثل التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية أو الخراجات إجراء عملية جراحية.

الألم المرتبط بالصدمة أو مشاكل الصحة العقلية قد يعني أن الشخص المصاب يحتاج إلى مشورة من متخصص.

ومهما كان السبب، تنصح الدكتور أديجي بالتحدث إلى طبيب لأن الألم أثناء ممارسة الجنس أو بعده ليس شيئًا "يجب عليك تحمله".

وقالت: "أعلم أننا لا نتحدث عن ذلك بالضرورة كنساء حتى مع أقرب أصدقائنا، أعلم أن الأمر قد يكون محرجًا، لكنه أمر يجب عليك التحدث إليه مع طبيب."

ومع ذلك، فقد نصحت أيضًا بأن الألم أثناء ممارسة الجنس ليس دائمًا مشكلة جسدية أو عقلية.

وأضافت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الشيء الآخر الذي أريد قوله هو أن الألم أثناء ممارسة الجنس لا يكون دائمًا بسبب مشكلة".

وكشفت: "سأعطيك مثالاً - إذا كان شريكك قويا، فيمكنك أن تتألمي حيث يلمس القضيب عنق الرحم أو يضربه، وهذا سوف يحرك الرحم وقد يشعرك بعدم الارتياح، تجد بعض النساء أيضًا أنهن قد لا يشعرن بالألم إلا إذا كن في أوضاع جنسية معينة، هذا لا يعني بالضرورة أن هناك شيئًا خاطئًا، لذا قم بتغيير وضعيتك وانظر ما إذا كان ذلك يساعد في تخفيف الألم".

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