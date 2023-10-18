الأطعمة المسموحة لمرضى جرثومة المعدة.. تخفف من حدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعد جرثومة المعدة من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، فهي عبارة عن بكتيريا حلزونية تصيب جدار المعدة، وتنتقل عادة عن طريق الأطعمة الملوثة، وتسبب آلام شديد في البطن وفقدان للشهية أحيانا، لذلك على مريض جرثومة المعدة اختيار طعامه بدقة حتى يساعد في علاجها.

وإليكم مجموعة أطعمة مناسبة لمرضى جرثومة المعدة وتحد من شدتها، وفقا لما جاء بموقع "Times of india".

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والبرقوق، والشوفان، وأيضا الأرز.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، مثل الزبادي وغيرها.

- الإكثار من تناول الفلفل الأحمر الحلو وليس الحار.

- تناول البروكلي.

- تناول معلقة واحدة من العسل على الأقل بشكل يومي.

- بروتينات منزوعة الدهون، مثل اللحوم الحمراء.

- تناول وجبة من الأسماك الزيتية مثل السلمون، التونة، والسردين.

- الإكثار من تناول الفواكه، مثل: الفراولة والكيوي والتوت والبلح.

الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

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