بعد حفل زفافها على مجدي الهواري.. من هي دينا عبد المعبود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏‎احتفل المخرج مجدي الهواري مساءا أول أمس بحفل زفافه على الاستايلست والفنانة دنيا عبدالمعبود وسط حضور عدد من النجوم والأصدقاء المقربين

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مصممة الأزياء والاستايلست دنيا عبد المعبود، على النحو الآتي:

- دنيا عبد المعبود، مصممة أزياء واستايلست مصرية.

- درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.

- عملت كـ "ستايلست" أثناء دراستها في معهد السينما.

- تحب الرسم والألوان.

- هواياتها السفر والرياضة.

- أول أعمالها فيلم "بنات العم".

- كما أنها عملت في مسلسل دايما عامر.

- كانت مصممة أزياء لعديد من الأفلام السينمائية مثل "وش في وش"، و"لا مؤاخذة"، وآخرهم "مستر إكس".

- تتمتع دنيا بذوق رفيع وراقي.

- تحرص دنيا دائمًا على متابعة صيحات الموضة والأزياء.

- استطاعت دنيا خطف الأنظار في مجال الستايلست والأزياء، حيث تساعد النجوم في إبراز جمالهم وأناقتهم.