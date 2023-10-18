زيت بذر الكتان.. سلاحك ضد الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يزخر زيت بذر الكتان بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية.

وبحسب لجمعية الألمانية للتغذية فإن الأحماض الدهنية "أوميجا 3" هي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة لها العديد من الفوائد الصحية، ومنها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد الأحماض الدهنية "أوميجا 3" على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنها تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات.

ويزخر زيت بذر الكتان أيضا بفيتامين E المهم لصحة البشرة، فضلا عن تأثيره المضاد للأكسدة، وكذلك فيتامين K المهم لصحة الدم والعظام.

ويتمتع زيت بذر الكتان أيضا بتأثير مثبط للالتهابات، وبالتالي فهو يخفف متاعب متلازمة التمثيل الغذائي والتهاب الجلد العصبي والتهاب المفاصل.

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