الامارات | ليام غالاغر يحيي ذكرى «ديفنتلي مايبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم العضو في فرقة «أواسيس» ليام غالاغر، إحياء سلسلة من الحفلات في العام المقبل سيؤدي خلالها أغاني ألبوم «ديفنتلي مايبي» الأول للفرقة، مع عدم انضمام شقيقه نويل إلى هذه الجولة الموسيقية.

وستُنظم الحفلات في شيفيلد وكارديف ولندن ومانشستر وغلاسكو ودبلن، بمناسبة الذكرى الـ30 لإصدار الألبوم الذي حقق شهرة عالمية للفرقة الإنجليزية.

لكن سيتعين على محبي الفرقة الذين يرغبون في أن يضع الأخوان خلافاتهما جانباً، الانتظار حتى يتبين ما إذا كان نويل سيشارك في الجولة أم لا، مع عدم وجود أي مؤشر إلى انضمام كاتب الأغاني وعازف الغيتار إليها.

ولم يعزف الشقيقان معاً منذ انقسام الفرقة عام 2009، لكن كلاهما لايزال يؤدي باستمرار الأغاني القديمة لفرقته.

وأبدى ليام غالاغر في منشور عبر «إنستغرام»، سعادته بالاحتفاء بـ«أهم ألبوم صدر خلال تسعينات القرن العشرين».

وقال: «ما كنت لأحقق أي نجاح لولا هذا الألبوم، وأنت أيضاً، لذا لنحتفل معاً».