الامارات | «أسبوع دبي للموضة» يصل إلى ذروته مع نعومي كامبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع إطلالة نجمة عروض الأزياء الشهيرة نعومي كامبل وعارضات عالميات، وصل «أسبوع دبي للموضة»، الحدث الأبرز للموضة في المنطقة والذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، إلى ليلته الختامية أول من أمس، ليختتم فعالياته بعد سبعة أيام شهدت ما يزيد على 25 عرضاً من المصممين الذين جاؤوا من أنحاء المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا الوسطى وآسيا.

وظهرت تشكيلة دار «مايكل سينكو» نابضة بالحياة كقصيدة من نسيج غني يبرز الثقافة الإسبانية، وكانت القطع انعكاساً للروح العاطفية التي يتصف بها راقصو الفلامنكو، وأناقة مصارعي الثيران.

وتجلّت العروض كلوحة تزدان بالألوان الزاهية والزخارف المتطورة، إذ تم تلخيص هذا المزيج من خلال التأثيرات المستوحاة من جوهر التراث الإسباني، والجاذبية الدائمة للهندسة المعمارية المتوسطية.

ويحكي أسلوب صقل العباءات، والأقمشة المطرزة، والأكتاف كبيرة الحجم المزينة بالأحجار البراقة، والأقمشة الشفافة ذات الطيات المعقدة، قصة مشتركة تجمع بينها جميعاً.

وقدمت السترات القصيرة باللونين الأحمر والأسود الناريين تعبيرات جريئة بتفاصيلها الفريدة، في حين تناغمت الكورسيهات والتنانير والبدلات القصيرة بسلاسة مع الطيف الكامل للمجموعة.

وجسّدت هذه القطع التناسق والخطوط المعمارية الثابتة، كما حافظت على الروح والأناقة التي شهدها الجمهور طوال فترة العرض.

وفي اليوم الختامي لأسبوع دبي للموضة، كشف الثنائي الماليزي ريزمان نوردين ورزيني جميل عن مجموعتهما التي ضمّت 60 قطعة من الإبداعات.

وازدادت تصاميم «ريزمان رزيني» بهاءً بمشاركة نخبة من العارضات العالميات، بمن فيهن عدد من أشهر العارضات الماليزيات، مثل تيني وديدي ناش.

ووصل العرض إلى ذروته عندما ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل على المنصة، إذ ارتدت ثوباً رائعاً تمت حياكته يدوياً، وظهر مزيّناً بآلاف الأحجار الكريمة المتلألئة. واستلهمت هذه المجموعة من القصة الساحرة لسيري جوموم، التنين الأسطوري الذي كان يجوب بحيرة تشيني. ومن أهم ما تميّزت به هذه التصاميم استخدام الخرز المزخرف والترتر، ليقدم المصممان من خلالها لوحة ألوان تراوح بين ألوان الفيروزي والذهبي الوردي إلى البرتقالي المحروق والفضي والأسود الداكن الذي يميز هذه العلامة التجارية.

وكانت كل قطعة تتألق بالأناقة، إذ استعان المصممان بالأقمشة المطرزة، وريش النعام الناعم.

وعلاوة على ذلك، تم توظيف قماش سونغكيت الماليزي التقليدي ليكون بمثابة تكريم للتراث الغني الذي يمتاز به هذا البلد.

• تشكيلة دار «مايكل سينكو» بدت نابضة بالحياة كقصيدة من نسيج غني يبرز الثقافة الإسبانية.

• نعومي كامبل أطلت على المنصة بثوب تمت حياكته يدوياً، وظهر مزيّناً بآلاف الأحجار الكريمة المتلألئة.

• 25 عرضاً لمصممين من أنحاء المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا الوسطى وآسيا.

عاصمة عالمية

تفاعل المشترون الإقليميون والعالميون مع مصممي أسبوع دبي للموضة، إذ اطلعوا على تشكيلات الموضة، ليسهموا في تعزيز تأثير منصة الأزياء العالمية لأسبوع دبي للموضة، ومكانة دبي عاصمةً للموضة.