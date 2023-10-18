الامارات | بألوان الأظافر الزاهية.. واجهي شحوب بشرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن بشرة اليدين تبدو خلال فصلي الخريف والشتاء بمظهر شاحب بسبب الطقس البارد، وهو ما يمكن مواجهته من خلال ألوان طلاء الأظافر الزاهية.

وأضافت أن ألوان طلاء الأظافر القوية مثل البرتقالي والأخضر المشبع تُعيد لبشرة اليد الشاحبة حيويتها ورونقها، وكذلك درجات الأحمر ذات الأندرتون الأصفر الدافئ.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً مواجهة المظهر الشاحب لليدين من خلال طلاء الأظافر بألوان الباستيل الحالمة مثل الأخضر النعناعي والبنفسجي.