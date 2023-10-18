طفلة بملابس ملطخة بالدماء في مجزرة مستشفى المعمداني.. ودول تعلن الحداد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لا تصالح حتى لو بالدم»، عبارات اعتلت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرض قطاع غزة للقصف من قوات الاحتلال أمس، الذي أسفر حتى الآن عن سقوط مئات من الشهداء، بالإضافة إلى الضحايا، وبين الجثث المنتشرة في كل مكان، ورائحة دماء الأبرياء التي تفوح، كانت جثث الأطفال تعتلي المشهد، لتصل إلى الوطن العربي أجمع، في مشهد أليم يهتز له الجميع، تداوله رواد التواصل الاجتماعي.

جريمة الاحتلال بمستشفى المعمداني

مصابون بالمئات في ظل المجازر المتواصلة على قطاع غزة، دماء متناثرة على وجوه الأطفال، صرخات مدوية تملأ الساحات، استغاثات تملأ الأرجاء، مشاهد مأساوية من محيط المستشفى المعمداني بعد القصف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم الأطفال الذين تحولوا لجثث وأشلاء، وظهرت في الصور طفلة ملطخة بالدماء وتراب الأرض، ساندة رأسها على صدرها، راحلة عن الجميع، تاركة ألما في القلوب.

طفلة ملطخة بالدماء

تنديدًا بهذه الكارثة الإنسانية التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، تشعل تلك المجزرة، واندلعت المظاهرات في عدد من العواصم العربية والأجنبية، إذ ارتكبت قوات العدوان الإسرائيلي، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بأن 800 مواطن على الأقل، بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.

اعتلى المشهد الطفلة التي لم يتجاوز عمرها أيام، وبملابس بيضاء تظهر المشهد، كانت ملابسها ملطخة بالدماء، بحسب تليفزيون فلسطين، ووزارة الصحة الفلسطينية، أطفال كثيرون لُطخوا بالدماء لما فعله الكيان الصهيوني من مجزرة كارثية: «تعرض مستشفى المعمداني، مساء اليوم، للقصف من الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 1000 فلسطيني سقوطا بين شهيد وجريح».

دول عربية تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

أدانت مصر الأحداث بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، للأحداث بمستشفى المعمداني داخل قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين: «مصر تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني».

كما أعلنت دولتان عربيتان الحداد على شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني في غزة، وهما العراق ولبنان، بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان صحفي، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الأربعاء يوم حداد وطني على الضحايا.