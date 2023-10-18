تنورة الكب كيك.. موضة خريف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تطل تنورة الكب كيك (Cupcake Skirt) كأبرز صيحات الموضة النسائية هذا الخريف، حيث تمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة تخطف الأنظار.

وتنطق تنورة الكب كيك بالرقة والأنوثة وتمنح المرأة مظهرًا واثقا، إذ تأتي ذات قصة على شكل حرف A وقصيرة غالبا وتمتاز بطيّاتها الكثيرة وخاماتها المنتفخة على غرار حلوى الكب كيك اللذيذة، مشيرة إلى أنها تنطق بالرقة والأنوثة وتمنح المرأة مظهرا واثقا.

وأضافت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال أن تنورة الكب كيك تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقها مع قطعة فوقية ذات قصة ضيقة ولون متباين، كما يمكن الحصول على إطلالة رزينة تناسب العمل من خلال تنسيقها مع بليزر أنيق.

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