لحظة اقشعرت لها الأبدان.. أم تفقد طفليها في مجزرة المعمداني: «فوق يا محمد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مؤثر دمت له القلوب ظهر أبطاله أم وطفلاها فتى وفتاة، تواجدوا جميعهم داخل أحد المستشفيات بمدينة غزة، إذ حاول الأطباء والمسعفون إنقاذ الطفلين لكنهما فارقا الحياة أمام أعين والدتهما بعد أن تم قصفهما ضمن ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني في غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فقدان الأم لطفليها بعد القصف

وأظهر الفيديو المتداول مشهد توديع الأم لطفليها اللذين لفظوا أنفاسهما الأخيرة ضمن أحداث قصف المستشفى العربي الأهلي بمدينة غزة الفلسطينية، لتنهار الأم باكية بعد فقدان ابنيها.

وخلال الفيديو ظهرت الأم وهي تحمل صغيرها الذي يدعى «محمد»، وتنهار من البكاء قائلة: «فوق يا محمد، فوق يا محمد»، ومن ثم يضع الأطباء جثامين الطفلين إلى جانب بعضهما البعض على أحد الأسرَّة بالمستشفى، ويبدأون في تدوين أسماء الطفلين على أجسادهما كي يتم التعريف بهما عند نقل جثامينهما للدفن.

تطورات الوضع بعد قصف مستشفى المعمداني

ووفق بيان وكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم نقل المصابين والجرحى من موقع مستشفى المعمداني إلى مستشفى الشفاء في القطاع، وسط نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحى.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن ما يحدث في قطاع غزة على مدار الـ11 يومًا الماضية هي حرب إبادة مفتوحة، حيث تم استهداف المستشفي التي يتواجد بها آلاف المرضى والجرحى، الأمر الذي أدى إلى مجزرة شنيعة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.