«لشعر طويل وكثيف غير متساقط».. 5 فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس بزيت النعناع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر الطويل الصحي اللامع غير المتساقط هدف كل امرأة، للحصول على مظهر جميل ورائع يتناغم مع أنوثتها، وهو ما يتطلب حصولها على تغذية متوازنة متضمنة أوميجا 3 والبيوتين، الذي يمتص ويصل لفروة الرأس، ويمكن تعزيز وصول هذه العناصر من خلال تدليك فروة الرأس ببعض الزيوت وأهمها زيت النعناع.

ما هو زيت النعناع؟

زيت النعناع المستخرج من أوراق نبات النعناع، يشتهر بكونه له تأثير مهدئ للمعدة ومساعد على الهضم عندما يؤخذ عن طريق الفم، كما يتم استخدامه كعلاج عطري لرائحته المنعشة، ويدخل في صناعة العطور المنزلية لنفس السبب، لكن القليل يعرف فوائده في العناية بالشعر، للمساعدة في تنشيط فروة الرأس، وفي العناية الشخصية، ويقتصر الاهتمام به على شركات منتجات التجميل التي تحرص على إضافة زيت النعناع إلى منتجات الشعر بتركيزات صغيرة ودمجه بمكونات أخرى لدعم فعاليته الشاملة، وفقا لحديث دكتور مارتن ن. زياك، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من البورد لموقع «instyle» الأمريكي.

زيت النعناع له نتائج مدهشة على صحة الشعر، فتدليك فروة الرأس بكمية قليلة منه يجعلها أكثر صحة وينشط الدورة الدموية ويعزز وصول العناصر الغذائية لها بصورة جيدة، بحسب «زياك»، لافتا إلى أن زيت النعناع له قدرة على تحسين نسيج الشعر ونموه، وفقا لموقع «instyle» الأمريكي.

وبحسب الدكتورة ماريسا جارشيك، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة بالولايات المتحدة، فإن هناك العديد من الفوائد لزيت النعناع على الشعر منها:

- تحسين تدفق الدم بفروة الرأس

- تقليل القشرة والجفاف

- خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات مما يساعد على إفادة صحة فروة الرأس بشكل عام.

5 فوائد لتدليك فروة الرأس بزيت النعناع

يطول الشعر ويوقف التساقط

زيت النعناع يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحفز النمو ويجعل خصلات الشعر أكثر سمكا وقوة، فالمواظبة على استخدام زيت النعناع يزيد من سماكة الجلد وعدد البصيلات وعمق البصيلات ويجعل الشعر أكثر قوة وكثافة وامتلاء، كونه يساعد في تثبيت أعمق للشعر في فروة الرأس، ما يجعلها أكثر مقاومة للتساقط المفرط.

يقتل الميكروبات الموجود بفروة الرأس

يحتوي زيت النعناع على تأثيرات مضادة للميكروبات وهو ما يساعد على التقليل من جفاف فروة الرأس وظهور القشرة، وذلك لأن القشرة غالبا ما تنتج عن الإفراط في انتشار الخميرة، لذا فإن الطبيعة المضادة للميكروبات لزيت النعناع تساعد على تقليل تلك الخميرة وتوازن فروة الرأس.

تعزيز صحة فروة الرأس ومدها بالعناصر الأساسية

زيت النعناع له أهمية كبيرة في دعم صحة الشعر بصفة عامة وفروة الرأس بصفة خاصة، كونه له خصائص تنشط الدورة الدموية بفروة الرأس، وهو أمر أساسي لصحة الشعر بشكل عام، وهو ما ينتج عنه توصيل العناصر الغذائية المهمة إلى المنطقة التي يمكن أن تدعم صحة وحيوية منطقة فروة الرأس.

يزيد من تدفق الأكسجين

زيت النعناع له دور فعال في تنشيط الدورة الدموية وتدفق الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يلعب الأكسجين دورا حاسما في الحفاظ على صحة الخلايا ووظيفتها، فتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس يساعد على ضمان حصول بصيلات الشعر على إمدادات غنية من الأكسجين إضافة لمدها بالعناصر الغذائية الأخرى، والتي تنعكس بصورة كبيرة على صحة الشعر.

فعالية كبيرة في تهدئة تهيج فروة الرأس

زيت النعناع له تأثير فعال في تهدئة فروة الرأس المتهيجة والحكة، ويعتبره الخبراء المكون المثالي عند الشعور بألم بفروة رأسي ويتم استخدامه لتهدئة فروة الشعر بعد عدد من التسريحات التي يتم فيها شد الشعر مثل الضفائر.

طريقة استخدام زيت النعناع للشعر

يتم إحضار زجاجة من زيت النعناع النقي ويتم تخفيفها في زيت ناقل (مثل زيت للجوجوبا أو زيت اللوز الحلو) قبل وضعها على الجلد، حيث إن استخدام زيت النعناع الخام يؤدي لنتائج عكسية كونه قد يسبب الحرق أو التهيج أو الحساسية.