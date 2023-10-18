تظهر في البطن.. علامات حديثة تنذر بالذبحة الصدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

ترتبط الذبحة الصدرية في أذهان الجميع على ظهور علامات وأعراض في الصدر والقلب، ولكن يجهل العديد أن يمكن أن تخبرك البطن بإصابتك بذبحة صدرية.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على العلامات التي تظهر في البطن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Timesofindia.

آلام المعدة

قد يعاني بعض الأشخاص من آلام في المعدة في حالة الإصابة بالذبحة الصدرية، وعادة ما يكون الألم في المعدة في البداية حادًا ويحدث بشكل متقطع، وتزداد حدة الألم مع مرور الوقت ويصبح مزمنًا، عادة ما يتم الشعور بألم المعدة الذي يشير إلى سوء صحة القلب بالقرب من الجانب الأيسر العلوي من المعدة.

الإسهال والقيء

عند انسداد شرايين الأمعاء المرتبطة بالمراحل الأولية من الذبحة الصدرية ينتج عن ذلك الإصابة بالإسهال والقيء، كما ينتج عن هذا الانسداد آلام حادة في البطن وغالبًا ما تكون بعد تناول الطعام، تحديدًا في المنطقة حول السرة وتصل إلى الظهر، مع العلم أن في حالات الانسداد الشديدة قد ينتج عن ذلك موت جزء من الأمعاء، وبالتالي يعاني الأشخاص من القيء والإسهال، مع العلم أن ألم البطن المرتبط بصحة القلب يؤدي إلى فقدان الشهية بمرور الوقت ويفقد الوزن ويصبح الجسم أكثر ضعفًا.

عسر الهضم والتجشؤ

يمكن أن تكون النوبات المفرطة من عسر الهضم أو حرقة المعدة أو التجشؤ علامة على ذبحة صدرية أو مشكلة في القلب وغالبًا ما يحدث ذلك لأن القلب والمعدة بجوار بعضهم، مع العلم تعد مشكلة عسر الهضم والتجشؤ أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال عند الإصابة بنوبة قلبية لذا، لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض لأنها تعكس أمراً خطيراً.

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