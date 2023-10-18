احذر: أعراض تنذر بمشكلات الكبد.. استشر الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تنذر بعض الأعراض بمشاكل الكبد، ولعل منها الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن والحكة واصفرار الجلد وبياض العين، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والغثيان والقيء.

وتؤكد مؤسسة الكبد الألمانية ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض، والذي قد يرجع مثلا إلى الكبد الدهني أو تليف الكبد.

وللحفاظ على صحة الكبد، أوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي صحي، أي الإقلال من الدهون والسكريات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وإنقاص الوزن مع الإقلاع عن التدخين والخمر.

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