الاحتراق النفسي.. كيف تحمي نفسك منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضح الدكتور جيريون نيليس أخصائي طب الأعصاب وعلاج الألم الألماني، إن الاحتراق النفسي هو حالة من الإرهاق الجسدي والعاطفي والعقلي الشديد، وقد ينشأ نتيجة التعرض المزمن للضغوط ويؤثر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العمل والعلاقات الشخصية والصحة العامة.

وأوضح أن متلازمة الاحتراق النفسي لها أسباب عدة تكمن في السعي للمثالية والكمال والأعباء وعدم القدرة على وضع الحدود والعلاقات المشوبة بالصراعات.

وتتمثل أعراض متلازمة الاحتراق النفسي في الإرهاق الجسدي والذهني الشديدين وتراجع القدرة على التركيز وتدهور القدرة على بذل المجهود وصعوبات النوم والقلق والتوتر النفسي واعتلال المزاج وإهمال الحياة الشخصية والهوايات والعلاقات الاجتماعية.

وشدد نيليس على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك للحيلولة دون الوقوع فريسة للاكتئاب.

توازن بين الحياة الوظيفية والشخصية

ويمكن مواجهة متلازمة الاحتراق النفسي من خلق توازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، وذلك من خلال وضع حدود واضحة لمواعيد العمل مع الحرص على ممارسة الهوايات والتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء.

ومن المفيد أيضاً ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى مضادات الاكتئاب.

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