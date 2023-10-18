الامارات | مواطن أمريكي يتلقى مخالفة مرورية مليون و400 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مواطن أمريكي مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا و400 ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأميركية طمأنوه قائلين إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.

وقال كونور كاتو لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد قيادته السيارة بسرعة 145 كيلومترا في الساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز السرعة فيها 9 كلم/ساعة.

واتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.

ويقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد 56 كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية، فغرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.

وقال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل تلقائيا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.