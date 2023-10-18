منها الشاي الأخضر.. 8 مشروبات تخلصك من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى الكثير من الأشخاص في القضاء على دهون البطن من خلال اتباع نظام غذائي صارم أو وصفات التنحيف.

وفيما يلي نوضح لكم المشروبات اليابانية التي تساعد في فقدان الوزن وتحسين الترطيب، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل دهون البطن، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الشاي الأخضر (الماتشا)

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.

شاي الشعير (موغيتشا)

يعتبر شاي الشعير مشروباً شائعاً خالياً من الكافيين في اليابان، ويمكن أن يكون بديلاً رائعاً للمشروبات السكرية. يمكن أن يساعد هذا الشاي في الترطيب والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

خل البرقوق (أومبوشي)

يمكن إضافة خل البرقوق إلى الماء كمشروب منعش، ويعتقد أنه يساعد في عملية الهضم والسيطرة على الشهية.

أوجيرو (العصير الأخضر)

أوجيرو هو مشروب نباتي أخضر، يُصنع عادةً من عشبة الشعير أو الكرنب، وهو غني بالفيتامينات والمعادن ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن.

حليب الصويا

حليب الصويا، الذي يتم تصنيعه عن طريق طحن فول الصويا، كان منذ فترة طويلة بديلاً لحليب الألبان في اليابان. حليب الصويا منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، وهو مثالي للتحكم في فقدان الوزن.

عصير الصبار

يحتوي نبات الصبار على أكثر من 200 مركب نشط وفيتامين. يمكن أن يساعد عصير الصبار في إدارة فقدان الوزن ويساهم في التمتع بصحة جيدة.

شاي كومبوتشا

الكمبوتشا

هو شاي مخمر قد يساعد على الهضم ويساعد في السيطرة على الشهية. ومع ذلك، يمكن أن يكون غنياً بالسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.

مياه نودلز الشيراتاكي

بعد تحضير نودلز الشيراتاكي، يمكن تناول الماء المستخدم في صناعته، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد على الشعور بالشبع.

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