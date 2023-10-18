طفلة فلسطينية تكتب وصيتها بعد قصف مستشفى المعمداني.. على من وزعت أموالها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ما عنا أحلام لما نكبر.. نحن في فلسطين ما بنكبر، لأن ممكن ننطخ بأي وقت»، كلمات ترتجف لها الفلوب كلما وقعت على آذنيك، نطق بها طفلة فلسطينية، في إجابة على سؤال عام حول أحلام الطفولة «بتحلم بإيه لما تكبر؟»، ربما أصبح أطفال المقاومة الفلسطينية يدركون جيدًا أن يوم ميلادهم، قد لا يأتي مرة أخرى، فالموت يحاصرهم، والاحتلال الإسرائيلي، يُبيد كل من يقف بوجه، إلا أن الفلسطينيون أصحاب القضية، يظلوا متمسكون بالأرض حتى لفظ أنفاسهم الأخيرة.

مشاهد صعبة في مستشفى المعمداني

مشاهد مؤلمة، يشيب لها الرأس، ويختلع فؤادك فور رؤيتها، من مجازر نفذها الإحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، بعدما قصفت المشفى وبات المصابون في لحظة شهداء، قالدماء تُلطخ الركام والجثامين تكسوها الرماد، وحتى الأكياس البلاستيكية لا تخلوا من آشلاء شهدائنا من الأطفال.

مشاهد صعبة عاشها الأبطال من أطفال فلسطين، حتى أصبحوا يدونون وصاياهم وهم في عُمر الزهور، ببراءة وقوة وثبات وإيمان، دونت إحدى الفتيات من أطفال فلسطين وصيتها باللغتين العربية والإنجليزية، لتضج الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل كلمات بسيطة تشير إلى براءتها وقوتها، فعلى الرغم من امتلاكها لمقومات بسيطة، فإنها لم تنس أي فرد من عائلتها، أو حتى من المحتاجين.

طفلة فلسطينية تكتب وصيتها

ودونت الفتاة التي تُدعى «هيا» بوصيتها: «مرحبًا أنا هيا وسأكتب وصيتي الآن، أولًا نقودي: 45 شكيلًا لماما ولزينة و5 لهاشم و5 لتيتا، و5 لخالتو هبة و5 لخالتو مريم، و5 لخالتو سارة، و5 لخالو عبود».

وتابعت: «ثانيًا ألعابي وجميع أغراضي لصديقاتي زينة وريما ومنة وأمل، أما عن ملابسي اعطوهم لبنات عمي»، ولم تهمل الطفلة الصغيرة التبرعات، إذ أوصت بالتبرع بأحذيتها: «احذيتي تبرعوا بها للفقراء بعد غسلها طبعًا».

واستنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 800 قتيل من الأطفال والمدنيين الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال، وقتلهم بدم بارد إضافة إلى الجرحى والمصابين.