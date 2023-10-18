أعراض خفية تنذرك بارتفاع الكوليسترول في الدم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول في الدم له العديد من التأثيرات على صحة الجسم، وغالبًا ما ينذر بالعديد من الأعراض وغالبًا ما تكون خفية.

لذا يكون من الضروري مراقبة أي تغييرات تحدث في الجسم، لأنها قد تشير إلى مشكلة خطيرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع"Eghealthcare"و "Stpaulspace".

آلام الذراع

ارتفاع الكوليسترول في الدم تؤدي إلى تراكمات دهنية في الشرايين، وبالتالي يصعب وصول الدم إلى الأطراف وينتج عن ذلك الشعور بألم الذراع، وفي حالة الشعور بضيق تنفس والدوار والتي يمكنها أن تكون علامة على الإصابة بنوبة قلبية، لذا يجب التواصل مع الطبيب المختص.

ألم صدر

يجهل بعض الأشخاص أن ألم الصدر يكون مرتبطاً بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وغالبًا ما يصاب بها البعض نتيجة لانسداد الشرايين باللويحات ومن ثم يصعب على الدم التدفق من خلالها، ويبدأ الدم في التجمع ما بين الخلايا وبالتالي ينتج عن ذلك ألم في الصدر.

ألم خلال المشي

يعاني بعض الأشخاص من ألم في الساقين خلال المشي بالتحديد، كما أن يصاحب ألم الساقين الشعور بالتنميل، ويكون من الصعب عليهم الجلوس لوقت طويل، لذا يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص.

دوائر رمادية بيضاء في العيون

عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكنه أن يتسبب في تراكم رواسب على الأوعية الدموية ويظهر رواسب على جدرانها، ويمكن أن ينتج عن ذلك تصلب الشرايين نتيجة قلة وصول الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وتسبب تلك الحالة في تراكم الدهون حول العين بالإضافة إلى الإصابة بالحساسية وتهيج العين ويصعب فتح العين أو الرؤية بوضوح.