«اتحاد المرأة الفلسطينية» بالقاهرة يندد بالعدوان على غزة.. ويدعو للتبرع بالدم والغذاء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقام اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة وقفة تضامنية، اليوم، بمقر الاتحاد بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، للتنديد بما يحدث في غزة من أحداث عنف ضد الإنسانية.

واجتمعت مجموعة من السيدات الفلسطينيات المقيمات في مصر، في مقر الاتحاد مرتدين ملابس سوداء، حدادا على أرواح شهداء غزة وشهداء مجزرة مستشفى المعمداني، التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.

بدأت الوقفة التضامنية بدقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، مع الدعاء والتضرع إلى الله لنصر فلسطين وأهل غزة، وألقت آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، كلمة في بداية الوقفة التضامنية، أكدت فيها تمسكهم بدعم قضية فلسطين وأهل غزة، ليس فقط بالعبارات الوطنية وإنما أيضا يسعى الاتحاد إلى إطلاق حملة تبرعات واسعة لتوصيلها إلى أهل غزة.

وناشدت «آمال» سيدات الاتحاد بالتبرع بملابس جديدة، وليست مستعملة للهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا ناشدت الجميع بالتبرع بالدم والمواد الغذائية لتوصيلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.