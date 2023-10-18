إيمي سمير غانم «قلبها واجعها» بسبب أطفال غزة: لو مش عارف تتبرع ادعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، خلال الأيام الماضية، على إظهار تعاطفهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، سواء من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بعض التصريحات التليفزيونية.

ومن بين النجوم الذين أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية، الفنانة إيمي سمير غانم التي ذكرت في تصريحات تليفزيونية، أن الجميع الآن متأثر بما يحدث في قطاع غزة، ويبدي تعاطفا كبيرا لأهالي غزة: «مش ناس معينة اللي بتتكلم عن غزة ده كل الناس».

إيمي سمير غانم: أحداث فلسطين مسيطرة على تفكيري

أضافت إيمي، أنها طوال الوقت تفكر في الأحداث الجارية الآن على أرض فلسطين خلال جلوسها في المنزل أو السيارة أو أي مكان: «طول الوقت في البيت أو في العربية بفكر نعمل إيه، أتبرع إزاي، وبدخل أعمل سيرش أدور إزاي أتبرع، لأن لازم كل الناس تتبرع، واللي مش عارف يتبرع يدعي».

تأثري زاد بمشاهدة أطفال غزة بعد الخلفة

أكدت إيمي سمير غانم، تأثرها الشديد بالمشاهد التي تشاهدها للأحداث ي فالحرب في غزة، خاصة تلك التي تتضمن وجود أطفال، لافتة إلى أن مثل هذه المشاهد كانت تشعرها بالحزن الشديد سابقا، لكن بعدما أنجبت ابنها فادي من زوجها الفنان حسن الرداد، فإن الحزن الذي أصبح يصيبها بسبب هذه المشاهد أصبح مضاعفا، «كنت زمان بشوف مشاهد الأطفال بتأثر دلوقتي بقي الشعور 3 أضعاف، مش فاهمة إيه ده، كتير بشوف أطفال وستات وبلاقي قلبي وجعني».

رغبة دنيا وإيمي سمير غانم

وأفصحت إيمي سمير غانم، عن أنها شاركت أختها الفنانة دنيا سمير غانم، في رغبتها في الاعتذار عن كل الفعاليات واللقاءات التليفزيونية، خاصة أن معظم الاتفاقات كانت قبل اندلاع الأحداث في غزة، لكنها قررت الالتزام باتفاقاتها على آخر وقت: «تحسي أن ملكيش نفس تعملي حاجة أو أنك تروحي في حتة، أنتي عايزة تقعدي عشان تدعي لفلسطين بس، ربنا يحفظهم -بإذن الله- إن شاء الله».