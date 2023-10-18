علامات إذا ظهرت عليك تنذرك باضطرابات العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العمود الفقري عبارة عن هيكل معقد يتكون من فقرات وأقراص وأعصاب وعضلات، ويؤدي دورا محوريا في حياتنا اليومية، حيث يوفر الدعم للجسم ويسهل الحركة.

ومع ذلك، مثل أي جزء آخر من الجسم، فإن العمود الفقري عرضة للاضطرابات المختلفة.

ويمكن أن تنجم مشاكل العمود الفقري عن العديد من الأسباب المختلفة، والتي تشمل:

1- التغيرات التنكسية:

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تضعف الأقراص بين الفقرات، ما يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام أو مرض القرص التنكسي.

2- الإصابة:

الأحداث المؤلمة، مثل حوادث السيارات أو السقوط تسبب كسوراً أو خلعاً في الفقرات.

3- وضعية الجلوس السيئة:

فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف في وضع غير صحيح يجهد العمود الفقري ويؤدي إلى مشاكل مزمنة.

4- العدوى:

تؤثر الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية على العمود الفقري، ما يؤدي إلى حالات مثل التهاب العظم والنقي والقرص.

5- الأورام:

يمكن أن تتطور الأورام غير الطبيعية والحميدة والخبيثة في العمود الفقري أو حوله وتضغط على الأعصاب الشوكية.

6- العوامل الوراثية:

قد يكون بعض الأفراد عرضة لبعض حالات العمود الفقري بسبب تركيبتهم الجينية.

أعراض اضطرابات العمود الفقري:

يمكن أن تختلف أعراض اضطرابات العمود الفقري بناء على المنطقة المصابة وشدة الحالة، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

1- آلام الظهر أو الرقبة المستمرة

2. تصلب في العمود الفقري

3. خدر أو وخز في الذراعين أو الساقين

4. ضعف في الأطراف

5. صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن

6. فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء في الحالات الشديدة

لذا من الضروري ملاحظة أنه ليس كل آلام الظهر أو الرقبة تشير إلى اضطراب في العمود الفقري، ومع ذلك، إذا استمر الألم أو كان مصحوبا بأعراض أخرى، فمن المهم استشارة الطبيب فورا.

تشخيص اضطرابات العمود الفقري:

يتضمن التشخيص أخذ التاريخ الطبي والسؤال عن بداية الأعراض ومدتها وطبيعتها، بالإضافة إلى أي أحداث محفزة محتملة.

ويساعد الفحص البدني الطبيب في العثور على نقاط الألم وتقييم نطاق الحركة واختبار ردود الفعل والقوة والإحساس ثم يتبع ذلك اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب (CT) للحصول على صور مفصلة للعمود الفقري للمساعدة على تحديد أي تشوهات.

ويمكن أن تساعد اختبارات الدم في الكشف عن الالتهابات في حين أن اختبارات الأعصاب مثل تخطيط كهربية العضل (EMG) ودراسات التوصيل العصبي يمكن أن تحدد ما إذا كانت هناك مشاكل في وظيفة الأعصاب.

علاج اضطرابات العمود الفقري:

يعتمد نهج علاج اضطرابات العمود الفقري على الحالة المحددة وشدتها، وتتضمن الإدارة المحافظة طرقا غير جراحية مثل العلاج الطبيعي ومسكنات الألم وتعديلات نمط الحياة.

ويمكن للعلاج الطبيعي تقوية عضلات الظهر وتحسين الموقف وتخفيف الألم والحفاظ على وزن صحي وممارسة وضعية جيدة والانخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمنع ويخفف العديد من مشاكل العمود الفقري.

ويمكن أن تساعد الأدوية مثل مسكنات الألم ومرخيات العضلات والأدوية المضادة للالتهابات في إدارة الألم والالتهابات، وفي بعض الحالات، إعطاء حقن الكورتيكوستيرويد تساعد الجراحة في الحالات التي لا توفر فيها العلاجات المحافظة الراحة، وتتراوح الإجراءات الجراحية من التقنيات طفيفة إلى العمليات الأكثر تعقيدا اعتمادا على الحالة.

الاكتشاف المبكر مهم:

يمكن أن تؤثر اضطرابات العمود الفقري إلى حد بعيد على نوعية حياة الفرد، ومع ذلك، مع الكشف المبكر والعلاج المناسب يمكن للعديد من الأشخاص أن يعيشوا حياة نشطة وخالية من الألم. إذا كنت تعاني من آلام مستمرة في الظهر أو الرقبة، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على تشخيص دقيق وبدء رحلة الشفاء.