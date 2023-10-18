واقعة صادمة.. مقتل زوجين في الهند على يد والد الزوجة والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، ألقت شرطة مومباي في الهند، القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه وشخص آخر، واحتجزت ثلاثة قاصرين بزعم قتل ابنة الأول وزوج ابنته في قضية ما يسمى بجرائم الشرف.

وقالت الشرطة إن جورا رئيس الدين خان (50 عاما) قتل الزوجين بمساعدة ابنه وصديق الابن لأنه لم يكن سعيدا بزواج ابنته من كاران راميش شاندرا، وفقا لموقع ndtv.

وتم العثور على جثة شاندرا في ضاحية جوفاندي، وبما أن زوجته جولناز كانت مفقودة أيضًا، فقد حامت الشكوك حول والدها جورا خان.

ويُزعم أن خان اعترف بقتل الزوجين بمساعدة آخرين لأنهما تزوجا ضد رغبته، وسرعان ما تم انتشال جثة جولناز.

وألقي القبض على جورا خان وابنه سلمان وصديق سلمان كايف خان، بتهمة القتل وتم حبسهم في حجز الشرطة حتى 27 أكتوبر بينما لا تزال التحقيقات جارية.