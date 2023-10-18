طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، ويحدث المرض عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة غير منضبطة، ما يؤثر أحيانا على الأنسجة والأعضاء القريبة.

وغالبا ما تعتمد أعراض السرطان على مكان نموه في الجسم، ومع ذلك، يمكن أن يكون البعض الآخر علامات أكثر عمومية يمكن ربطها بالعديد من الحالات الطبية الأخرى.

وكشف "جرين" الطبيب الجراح والممارس العام في تاور هيلث بالمملكة المتحدة، عن 13 علامة للسرطان تتطلب عناية طبية سريعة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتشمل هذه التغيرات في الجلد وفقدان الوزن غير المبرر والشعور بالضعف أو التعب.

وقال: "يجب مراقبة التغيرات في نسيج الجلد أو لونه وفحصها".

تابع: "إذا بدأت منطقة معينة في تغيير لونها وأصبحت حمراء أو بنية أو سوداء أو إذا رأيت كتلا مرتفعة، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الجلد".

أضاف: "يكون فقدان الوزن غير المبرر أو آلام البطن أو التغيير في حركات الأمعاء علامات على وجود خطأ ما في الجهاز الهضمي، لذا يجب أيضا فحص الدم في البول أو البراز".

ولفت: "سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطان ويمكن أن يكون السعال الجديد أو ضيق التنفس علامة على الإصابة بهذا السرطان، في حين أن الألم في عظامك خاصة الفخذين والظهر هو علامة على احتمال وجود سرطان هناك".

ويمكن أن يكون الألم في الرقبة أو الكتفين أيضا علامة على سرطان الرئة، وحذر من بعض العلامات العامة للسرطان التي لا ينبغي تجاهلها.

وقال جرين: "الشعور بالضعف والتعب وفقدان الوزن والشعور بألم في مناطق معينة أو ضعف الشهية كلها علامات محتملة للسرطان، ولا ينبغي تجاهلها إذا لم تختف في غضون أسابيع قليلة".

ونوه: "ليس من السهل دائما ملاحظة هذه الأشياء ويمكن إرجاعها إلى عوامل مثل الإجهاد أو نمط الحياة، ولكن من المهم الاستماع إلى جسمك والأشخاص من حولك الذين يلاحظون أحيانا ما إذا كنت لا تبدو على طبيعتك تماما".

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت أي من هذه الأعراض أو ساءت أو ظهرت عليك علامات أخرى، يجب عليك التحدث إلى طبيبك.

وهذه العلامات لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضا شيء آخر، وتشترك سرطانات البنكرياس والقولون والمستقيم في بعض أوجه التشابه مع أعراض القولون العصبي.

وقد يكون السعال وضيق التنفس علامات على الربو أو التهاب الشعب الهوائية، وليس سرطان الرئة.

وفي الوقت نفسه يكون ألم الحوض الشديد ونزيف الحيض غير المنتظم من أعراض سرطان المبيض ولكن أيضا من أعراض التهاب بطانة الرحم.

وهذه العلامات لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، ومع ذلك، تكون كل هذه أيضا علامات على شيء آخر.