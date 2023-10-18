أصغر ضحايا غزة عمرها 7 أيام.. ولدت قبل القصف الإسرائيلي ودخلت المستشفى بدون أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مشهد مأساوي، نجت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها بضعة أيام من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث تم استخراج الطفلة من تحت الركام، لتصل وحيدة إلى المستشفى، لتصبح أصغر طفلة تنجو من هجمات الاحتلال.

ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها، إلا أن قلب الطفلة ما زال ينبض بالحياة، معلنًا البقاء رغم أنف الحاقدين.

مشهد لطفلة صغيرة بدون أسرتها «اصبحت وحيدة»

التقطت عدسة المصور الفلسطيني أحمد حجازي، لقطات لطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها بضعة أيام، تدخل إلى استقبال المسستشفى دون أسرتها، ليحملها بين ذراعيه حيث خطفها الطبيب مسرعا ليبلل شفتاها الصغيرتين بالماء، وقال المصور: «كان هذا قبل أيام من القصف، وجدت هذه الطفلة داخل المستشفى بدون أسرتها، حيث وصلت بعد استهداف منزل أسرتها، بدون والدها أو والدتها».

وتابع «حجازي»: «هذا الفيديو ليس متعلق بما حدث أمس بل ارتبط بالقصف الأخير الذي تعرضت له غزة قبل أيام، ليحاول توثيقها عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ليحاول نقل الصورة كاملة داخل أرجاء غزة».

ويسعى المصور الفلسطسيني لتوثيق العديد من اللحظات عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، فقد سبق ووثق لقطة طفلة الخبز، واجتاحت الصورة الوطن العربي بأكمله، وتم تدوالها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح مسار حديث الجميع، إلى جانب مشاهد التبرع بالدماء من قبل أهالي غزة.

قصف المدنيين بقطاع غزة

وشهدت الساعات الماضية قصف مستشفى المعمداني بحي الزيتون في وسط القطاع، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء ما لا يقل عن 500 شهيد والعدد قابل للزيادة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

ووفقًا لبيان وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تم نقل المصابين والجرحى من موقع مستشفى المعمداني إلى مستشفى الشفاء في القطاع، وسط نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحي.