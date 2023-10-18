تجنب أمراض القلب.. كيف تخفض الكوليسترول المرتفع بطرق طبيعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع الكوليسترول في الدم له مخاطر عديدة، لعل أبرزها زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك نوعان أساسيان من الكوليسترول الموجود في الدم المنخفض أو الجيد (LDL)، والكوليسترول عالي الكثافة (HDL) أو "الضار".

وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن يؤدي إلى تضييق الشرايين، ما يسبب مشاكل خطيرة للقلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، ومشاكل التنفس، وألم في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الكتفين والرقبة.

ووفقا لموقع healthsite، هناك بعض الطرق الطبيعية لخفض الكوليسترول المرتفع، نرصدها كالتالي:

نظام غذائي صحي

تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والحد من استهلاك الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان بجميع أنواعها، إضافة إلى الأطعمة المصنعة، كلها عوامل تخفض الكوليسترول.

ومن المهم تناول الدهون الصحية مثل الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو واللوز بدلا من الدهون المشبعة والمتحولة.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل، معظم ترفع نسبة الكوليسترول الحميد (HDL)وتخفض الكوليسترول الضار (LDL) وتعزز صحة القلب.

الحرص على تناول الأعشاب

تناول الأعشاب مهم للغاية للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة وتجنب مخاطر ارتفاعه.

الوزن المثالي

الوصول إلى وزن مثالي أمر مهم للغاية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

تجنب التدخين

يهدد التدخين صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي فإن الإقلاع عن هذه العادة يخفض الكولسترول الضار، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.