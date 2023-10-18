هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت "طبيخ بالليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الليل هو وقت الهدوء والسكون، وهو أيضًا وقت العزلة والتفكير، في هذا الوقت من اليوم، يصبح عالمنا أكثر حميمية وشاعرية، ولعل هذا هو السبب في أن طبيخ الطعام ليلًا له سحر خاص به.

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تناول "الطبيخ بالليل"، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي، قال في تصريحه لـ"الخليج 365"، ماذا يحدث عند تناول "الطبيخ" ليلا:، قدم بعض النصائح لتناوله بأمان وصحة.

صعوبة في الهضم

الوجبات الثقيلة تحتاج وقتاً أطول للهضم، وقد تسبب شعوراً بالتورم والانتفاخ والشعور بالثقل داخل المعدة.

اضطرابات في أثناء النوم

الشعور بالشبع الزائد أو الاختناق بسبب الوجبة الكبيرة قبل النوم يمكن أن يؤثر في جودة نومك وجعلك تشعر بعدم الراحة.

زيادة الوزن

تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يمكن أن يزيد السعرات الحرارية التي تتناولها ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

حمض المعدة

قد تزيد الوجبات الثقيلة قبل النوم من إفراز حمض المعدة، مما يزيد احتمالات الشعور بالحرقة والتهيج المعوي.

نصائح طبية

يفضل تناول وجبة خفيفة قبل النوم، مثل الفواكه أو الزبادي الخالي من الدسم كما يجب أن تكون هذه الوجبة خفيفة وسهلة الهضم لتسهيل النوم وتفادي التأثيرات السلبية على صحة الجسم.