الامارات | روائع كلاسيكيات العالم تلتقي في «دبي أوبرا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة نجوم الأوبرا العالميين وعمالقة مسرح البولشوي، ونجوم الباليه والعازفين العالميين، ينطلق الموسم الكلاسيكي في دبي أوبرا لعام 2023–2024، وسيكون عشاق هذا النوع من الحفلات والتراث الفني العريق الذي تعود جذوره للقرن الـ18 على موعد مع موسم مليء بالفعاليات الفريدة. وأعلنت «إم بريمير»، الرائدة في تنظيم الفعاليات، عن تفاصيل أربعة أحداث رئيسة ينتظرها الجمهور بشغف بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.

يفتتح الموسم الكلاسيكي مع الحفل الذي طال انتظاره للموسيقي الروسي العالمي الشهير العازف أليكسي أرخيبوفسكي، الملقب من قبل معجبيه بـ«جيمي هندريكس الآلة الوترية»، والمعروف أيضاً باسم «باغانيني بالاليكا»، حيث ستكون حفلته الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الأول من نوفمبر.

واكتسب النجم شهرته العالمية بسبب التقنيات الانتقائية والمبتكرة التي يستخدمها، وهو حاصل على لقب «أفضل عازف بالاليكا منفرد في العالم» من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في روسيا عام 2011، وسيقوم بأداء أغنيات شعبية وكلاسيكية ومعاصرة في أول حفل بالاليكا له في المنطقة. ويتابع البرنامج الحافل بالموسيقى مع أجواء الفخامة من خلال حفل دبي أوبرا الكلاسيكي الذي سيتم تقديمه بشكل مشترك من قبل شركتي «إم بريمير» و«مُندُس غالا»، وبالتعاون مع «أوبرا دريسدن»، حيث تباغتك الأجواء الفاخرة والأنيقة، وذلك في 18 نوفمبر. ولا يعتبر هذا الحفل الذي سيكون أبرز أحداث الموسم حدثاً موسيقياً فخماً محضّراً بشكل فريد فحسب، بل يُعد حدثاً اجتماعياً بامتياز أيضاً، حيث يتم الجمع بين الذوق الأوروبي والإرث العريق مع العروض الموسيقية والفنية الحديثة العهد من العالم العربي بأسلوب مميز وذوق رفيع.

وتستضيف خشبة «دبي أوبرا» أبرز النجوم العالميين. ومن النجوم الذين سيعتلون خشبة المسرح ويقدمون أمسية لا تنسى، السوبرانو الروسية العالمية الرائعة عايدة جاريفولينا التي قدمت عروضها في دور الأوبرا الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لا سكالا في ميلانو، وأوبرا متروبوليتان في نيويورك ودار الأوبرا الملكية في لندن، كما سيقدم عازف التينور الإيطالي الشهير ريكاردو ماسي عرضاً موسيقياً مميزاً، فيما ستكون السوبرانو الإيطالية أنستازيا بارتولي، التي تعتبر نجمة أوبرا صاعدة معروفة بصوتها وتألقها، وفاسيليسا بيرزانسكايا، الميزو سوبرانو الروسية التي نالت استحساناً كبيراً لموسيقاها الرائعة من الفنانات اللاتي سيقدمن سحر الغناء الأوبرالي. أما من النمسا فتستحضر فرقة جانوسكا، المعروفة بكونها تتألف من مجموعة من الموهوبين المعروفين بالارتجال الأنيق والمُبدع الذي حوّل الموسيقى الكلاسيكية الغربية إلى شكل فني حقيقي في القرن الـ21، فضلاً عن استضافة نجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين، ومايسترو الجاز إيغور بوتمان، وسترافق الفنانين أوركسترا «نورثيرن سنفونيا» بقيادة مدير الموسيقى الإيطالي فابيو ماسترانجيلو.

وسيقدم بعض نجوم الأداء في حفلة دبي أوبرا الكلاسيكية عروضهم الفردية الخاصة بهم قريباً، حيث ستحيي عايدة غاريفولينا - التي تمتلك ميزة الـ«سوبرانو» ذات طبقة الأوكتاف العليا بين أصوات السيدات، حيث وصفها المايسترو بلاسيدو دومينغو بأنها «واحدة من أكثر مغنيات الأوبرا إثارة اليوم وغداً» - أول حفل منفرد لها على الإطلاق في دولة الإمارات، وذلك في 19 نوفمبر، وستقدم خلال الحفل مجموعة من الألحان الكلاسيكية من مجموعة الأوبرا العالمية، وروايات أوبرالية وأغاني رومانسية مشهورة.

أما في اليوم التالي فسيقدم نجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين وأصدقاؤه من فرق رقص البولشوي وميخائيلوفسكي وتياترو ألا سكالا المشهورة عالمياً، عروضاً لافتة، كما سيتشارك دينيس رودكين خشبة المسرح مع أصدقائه المشهورين عالمياً، بمن فيهم ميخائيل لوبوخين وسيمين تشودين، وبريمييرز على مسرح البولشوي، وإليونورا سيفينارد التي فازت بالعديد من الجوائز المرموقة، منها الجائزة الأولى للمسابقة الثالثة لعموم روسيا لفناني الأداء الشباب، وظهرت للمرة الأولى على مسرح البولشوي في نهاية سبتمبر 2017. وسينضم للمسرح أيضاً ممثلة الأفلام ومصمّمة الرقص وراقصة الباليه إيفجينيا أوبرازتسوفا، والمخرج الليتواني ريماس توميناس الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمسرح «فاختانغوف»، أحد أهم وأقدم مسارح الدراما في العاصمة الروسية، وجاكوبو تيسي الراقص الرئيسي الضيف في مسرح ألا سكالا، وغيرهم.

أبرز الأحداث

من نجاحها الباهر في عام 2022، يبدو أن حفلة دبي أوبرا الكلاسيكية من أكثر الأحداث المنتظرة بفارغ الصبر على تقويم الفعاليات الاجتماعية بالغة الأهمية لإمارة دبي. وتَعِد نسخة 2023 بتحقيق نجاح أكبر، نظراً للإرث الفني الهائل في تشكيلة الفنانين وعراقة «إم بريمير» في عالم الفعاليات المميزة. ويقدم النجوم المشاركون في الأمسية عروضهم التي تتسم بالأداء المميز، خصوصاً الفرق المزدوجة المؤلفة من السيدات والسادة من «أوبرا دريسدن»، أما الحضور فيتميزون بأنهم سيحضرون بأفضل إطلالاتهم، حيث نرى السيدات يرتدين الثياب الفاخرة، والسادة يرتدون البدلات الرسمية، ويقدمون عرضاً راقصاً ساحراً.