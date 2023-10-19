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فيديو.. علامات تظهر على الجسم تشير إلى وجود إصابة بالكلى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضح استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى الدكتور عبدالعزيز العتمي خلال استضافته في برنامج "سيدتي " المذاع عبر قناة "روتانا خليجية"، علامات تظهر على الجسم تشير إلى وجود مشكلة بالكلى".

وقال استشاري أمراض الباطنة: "هذه العلامات هي: انتفاخ الجسم والقدم ورغوة في البول كثيرة جدا، وهذا قد يشير إلى أن هناك زلالاً، وتغير لون البول إلى الأحمر علامة تحذيرية أن هناك دم بالبول".

وأضاف العتمي: "من الضروري تناول المزيد من الماء، ومن علامات تروية الجسم الجيدة أن يكون البول لونه شفاف".

واختتم: "في حال ظهور هذه العلامات على الجسم فهي مؤشر على وجود إصابة بالكلى ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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