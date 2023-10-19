"مشاعره متجمدة وعيونه تكشف الكثير".. تحليل لغة جسد محمد صلاح في فيديو أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الكيان الصهيوني.

وجاءت تصريحات محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام على النحو التالي: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة،

شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، الأرواح جميعهم مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

"أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

لذا في السطور التالية، تحليل لغة جسد محمد صلاح، وفقًا لما أوضحته الدكتورة رغدة السعيد الباحثة في لغة الجسد، في تصريحها لـ "الخليج 365".

قالت خبيرة لغة الجسد: "تشير لغة جسد محمد صلاح إلى أنه يقرأ من ورقة أو أوتو كيو وليس ارتجالاً، لأنه لا يتحدث اللغة الأم بطلاقة، ما جعله يتعرض للهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعطى انطباعا لهم بأنه مثل الربوت مشاعره متجمدة ".

وتابعت: "كما أن عيون صلاح مليئة بدموع حقيقة وليس مصطنعة، فهي علامة على البكاء والحزن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، كما أنها مرتبطة بالأنف واحمراره، وهذا في لغة الجسد أهم مقياس للدموع الحقيقية".

وأضافت: "تشير عضلات العين المرتخية، وجبين الوجه والحاجبين يتحركون مع الكلام باتساق إلى أن صلاح متأثر بأحداث غزة ويشعر بالحزن الشديد".

وأوضحت خبيرة الجسد: "يشير التحدث ببطء إلى أن صلاح ليس متدربًا على مهارات القراءة كمتحدث في فيديو للعامة من قبل، لذا يبذل جهدًا لاختيار كلماته بعناية".