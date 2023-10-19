الضحك: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشف الدكتور ماركوس جوش في عيادة الطب الباطني في عيادة نورمبرغ بألمانيا، إن للضحك فوائد كثيرة للنفس والجسد، كما إنه يحارب التوتر والقلق من ويساعد على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي.

وأوضح الطبيب أنه أثناء الضحك يخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويساهم في إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، وبالتالي محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق.

كما أن الضحك يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله، وعندما نضحك يزداد حجم التنفس، وهذا يعني دخول كمية كبيرة من هواء التنفس إلى الرئتين قبل أن تخرج مرة أخرى، لذا يُشار إلى الضحك "بالركض الداخلي".

كما تتوسع الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم لفترة قصيرة أثناء الضحك، ما يعني تزويد القلب بالأكسجين بشكل أفضل، وبالتالي يقوم القلب بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم على نحو أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الضحك على تنشيط 17 عضلة في الوجه فقط، و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.