الامارات | «القرية العالمية» تفتح أبوابها.. موسم الفرح يعود بـ 40 ألف فعالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بموسم حافل بالفعاليات والمفاجآت، فتحت القرية العالمة أبواب موسمها الـ28، متضمنة 27 جناحاً وأكثر من 3500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات والمشروبات، لتواصل «القرية العالمية» دورها في ترسيخ مكانة دبي مقصداً رئيساً للسياحة العائلية في المنطقة، وتفتح لزوارها من حول العالم نافذة تأخذهم في رحلة غامرة بالفرح والسعادة لاستكشاف روائع أكثر من 90 ثقافة مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وسيزخر الموسم الجديد للقرية العالمية بباقة من العروض والفعاليات بالغة التنوع، تشمل 40 ألف عرض ترفيهي طوال الموسم، يقدمها فنانون عالميون، إلى جانب الحفلات الغنائية والعروض المتجولة وعروض الشخصيات الكرتونية الشهيرة، لتواصل «القرية العالمية» في دبي تأكيد مكانتها العالمية التي تتضح من خلال الزيادة المطردة في أعداد الزوار موسماً تلو الآخر، حيث حقق الموسم الماضي رقماً قياسياً بلغ تسعة ملايين زائر. وبدأت «القرية العالمية» استقبال ضيوفها اعتباراً من يوم أمس، وسيكون ضيوف القرية على موعد لعيش تجارب وفعاليات استثنائية.

وتسهيلاً لوصول الزوار إلى «القرية العالمية»، بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تشغيل خط إضافي للحافلات (الخط رقم 107) انطلاقاً من محطة حافلات النهدة، في إضافة جديدة للخطوط الأربعة التي تنقل الزوار من وإلى «القرية العالمية». وضماناً لسهولة الدخول إلى «القرية العالمية» والخروج منها بسلاسة، أجرت الوجهة العائلية مجموعة من التحسينات على جميع المناطق المخصصة لمواقف السيارات، شملت توسعة مواقف كبار الشخصيات المقابلة للبوابة الثقافية وجعلها الوحيدة هذا الموسم، وتوسيع المداخل والمخارج الخاصة بمختلف مناطق المواقف، وإضافة مسارات جديدة لاستيعاب المزيد من السيارات.